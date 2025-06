Fátima Florez y Javier Milei estarían de nuevo juntos (y Yuyito se hace a un lado)

Lejos de sonar dolida, Yuyito se mostró liberada, tranquila y con ganas de volver a hablar con la prensa: "Gracias Dios que sacás el foco de mi persona y lo ponés en otro lado. Yo ya ni paraba a los noteros. Estoy para pasarla bien en la vida. Amo el amor, cásense, hagan lo que quieran".

image.png Yuyito sorprendió con su reacción: agradece que el foco ya no esté en ella y dice estar feliz y en paz. Volvió a hablar con la prensa pero no quiere hablar del pasado.

Para cerrar, tiró una frase que dejó claro que dio vuelta la página: "Estoy feliz con mi vida. No me importa si son o no son, vuelvo a hablar con los noteros pero no me hablen del pasado. Tienen otros nombres para ir a buscar. Paz y amor. A partir de hoy esto es como un exorcismo. Ya no me pertenece el tema".

Entre Fátima que no habla, Milei que no desmiente y Yuyito que se ríe de todo, la novela del corazón presidencial está más viva que nunca. ¿Volvió el amor en Olivos? Todo indica que sí.

