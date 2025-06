Mirtha Legrand estaría lista para retirarse de la TV: "Lo tiene decidido"

Obvio, eso levantaron rumores de todo tipo. Algunos decían que estaba más delicada de lo que parecía, otros que iba a colgar los cubiertos televisivos. Ahí saltó su hija, Marcela Tinayre, que se mostró enojada: "Siguen creyendo en los programas de chimentos", tiró filosa. Y agregó: "Nosotros no sabemos nada. No nos dijo nada", intentando apagar el fuego.

image.png Tras una cirugía menor en la mano, crecieron los rumores sobre su retiro, aunque su hija desmintió todo. Sin embargo, el emotivo festejo por los 57 años dejó sabor a despedida.

Pero la verdad es que el homenaje por los 57 años del programa dejó a todos con la lágrima floja. Mirtha se quebró en vivo, frente a cámaras, y entre lágrimas dijo: "Me he hecho grande al lado de ustedes... me han hecho una mujer muy feliz". Un momento que pareció más una despedida que un festejo.

Encima, si sumamos que ya lleva dos marcapasos, stents, cirugías, y sigue al frente del programa, queda clarísimo que su vínculo con el público no se rompe fácil. Pero todo tiene un ciclo, y parece que el de La Chiqui se está cerrando. Y sí, nos va a costar verla levantar la copa por última vez.

