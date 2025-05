Por el 'Empanada Gate', Moria Casán apuntó contra Mirtha Legrand: "No hay que ir"

"Yo ya no voy a esos lugares, me invitan y no quiero ir", cerró contundente Casán.

Polémica en el entorno de Mirtha Legrand: Echaron a histórico asistente por pedir aumento

A mediados de marzo trascendió que, tras treinta años de trabajo, fue despedido el histórico chofer y asistente de Mirtha Legrand. De este modo, en A la tarde de América TV se refirieron al caso y ofrecieron polémicos detalles, además de apuntar a Nacho Viale como quien habría tomado la decisión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1902100263433048086?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1902100263433048086%7Ctwgr%5E2525aeb9476d3fa3d78f797891e7328ae5f4b776%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpolemica-el-entorno-mirtha-legrand-echaron-historico-asistente-pedir-aumento-n597841&partner=&hide_thread=false DESVINCULARON A MARCELO, quien fue chofer de Mirtha Legrand durante 30 AÑOS



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/va76PjAfsi — América TV (@AmericaTV) March 18, 2025

Fue Luis Bremer, panelista del programa conducido por Karina Mazzocco y quien brindó la primicia, el encargado de brindar la información sobre el suceso.

"La situación es hoy por hoy escandalosa. Nadie de los protagonistas habla, salvo Nacho Viale, a quien le pregunté ayer y hoy me respondió que hoy por la tarde se juntaba con quienes llevan las cosas de Mirtha (...) Del resto del círculo íntimo de Mirtha, que son seis personas incluido Marcelo, no habla nadie", introdujo el periodista.

"¿Cuáles son las versiones? Que después del cumpleaños de Mirtha, el día siguiente, Marcelo pide unos montos adeudados por la empresa Mirtha Legrand, no por la señora con la que tiene un profundo afecto, y esto no fue tomado bien no por Mirtha, sino por Nacho Viale y lo que habría recibido como respuesta es: 'Ya se van a comunicar con vos'", agregó.

'El comunicar' aparentemente no tenía que ver con un contador, alguien que te deposite, sino con un abogado para intentar resolver o disolver el vínculo de tres décadas 'El comunicar' aparentemente no tenía que ver con un contador, alguien que te deposite, sino con un abogado para intentar resolver o disolver el vínculo de tres décadas

"A mí dicen que (Legrand) está a tanto y está angustiada. Pregunto '¿Está angustiada porque comparte esta decisión o porque tomó la decisión?' y no te responde nadie más", concluyó Bremer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luisbremer/status/1901742334813086015?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1901742334813086015%7Ctwgr%5E2525aeb9476d3fa3d78f797891e7328ae5f4b776%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpolemica-el-entorno-mirtha-legrand-echaron-historico-asistente-pedir-aumento-n597841&partner=&hide_thread=false Ahora. Desvincularon a Marcelo, histórico chófer y asistente de la señora @mirthalegrand con más de 30 años de servicio a su lado. pic.twitter.com/KZJUpoetLr — Luis Bremer (@luisbremer) March 17, 2025

En esta misma línea, esta tarde en el envío Intrusos Adrián Pallares afirmó:

Esto viene desde abril del año pasado, cuando él presentó el primer reclamo diciendo que le gustaría que le paguen las horas extra. Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada Esto viene desde abril del año pasado, cuando él presentó el primer reclamo diciendo que le gustaría que le paguen las horas extra. Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada

"Si Marcelo no llega al arreglo, siente como contratante a Mirtha Legrand, Juana Viale y Marcela Tinayre. Se va a poner rígido, pide que se le pague", cerró el conductor.

