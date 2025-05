Escándalo y detención: Pelea en un bar entre una ex Gran Hermano y Mayra Arena

El episodio se volvió aún más resonante, horas más tarde, cuando las protagonistas comenzaron a difundir sus versiones en redes sociales y medios. En el caso de Arena, se limitó a informarle a sus seguidores en X (ex Twtitter) que había sufrido un escrache por primera vez.

Por su parte, Sánchez realizó un primer descargo en el envío Gossip de Net TV, donde explicó que todo comenzó mientras comía "empanadas del 25 de Mayo" y que escuchó cómo las hermanas hablaban de corrupción. "Ya los vamos a voltear a estos", aseguró que decían.

En su testimonio, Sánchez reconoció haber intervenido y haberles dicho:"¿Vos estás orgullosa de apoyar la corrupción?", según declaró. Acto seguido, afirmó que una de las hermanas se abalanzó sobre su pareja. "Yo, cuando me tocan a mi familia, no me puedo controlar. Me paré, agarré una silla y la golpeé contra el piso", explicó durante la entrevista.

Luego, en su cuenta de Instagram amplió su relato y denunció haber sido víctima de maltrato durante la detención. Según su testimonio, pasó la noche "detenida, dolorida y sin acceso a medicación, en un cuarto de 3x2 metros junto a otras cuatro detenidas". También señaló que fue obligada a firmar documentos con los que no estaba de acuerdo, bajo amenazas.

En el mismo texto, Sánchez indicó que le negaron la atención de su obra social, que fue trasladada sin que le informaran a dónde la llevaban, y que recién al día siguiente pudo comunicarse con su familia. Aseguró también que se le impuso una restricción que le prohíbe durante 90 días tomar contacto con las hermanas Arena y acercarse al restaurante, impidiéndole así solicitar el acceso a las cámaras de seguridad.

El video que compartió LAM del cruce entre Sánchez y Arena

En el envío de espectáculos de América TV se hicieron eco de este cruce y compartieron el material en video de la detención de Sánchez. Sin embargo, aún no trascendió el video de la pelea entre las mujeres.

Las imágenes compartidas exhiben cómo Sánchez y Cicala se trenzaron en una discusión con la socióloga, lo cual provocó la intervención del pizzero que empujó a la pareja de la ex Gran Hermano.

Ante esto, Sánchez golpeó al empleado, y todo lo ocurrido quedó fue captado por las cámaras del local. La policía intervino tras la denuncia pertinente y la influencer tuvo un fuerte ida y vuelta con los efectivos.

En los videos se la puede ver forcejeando con los agentes mientras denunciaba: "Ella es una acomodada política. Le pegó a mi marido y nadie la toca". También acusó a Arena de haber iniciado el conflicto físico. Finalmente, los efectivos lograron reducirla y la trasladaron a la comisaría, mientras Sánchez continuaba a los gritos.

“¡Me llevan presa por defender a mi pareja!”, exclamó al ser esposada. La referente social Arena no realizó declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas afirmaron que colaboró con la policía y no respondió a las agresiones. La investigación continúa y se esperan peritajes de los videos para establecer responsabilidades.

"Yo no voy a ninguna comisaria", se la escucha decir a Sánchez mientras hablaba con un oficial y sumó: "La señora que se ríe, acomodada política y chorra, fue la primera que tocó a mi marido".

Finalmente, en los videos que compartieron en LAM, se ve como un grupo de oficiales tuvo que agarrar a la fuerza a la ex hermanita para llevarla detenida, mientras ella gritaba "Me están tocando".

