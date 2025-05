Un exparticipante de Gran Hermano fue denunciado por promocionar apuestas clandestinas

No es el primer escándalo protagonizado por un exparticipante de Gran Hermano

Es preciso recordar que Martín Ku y Nicolás Grosman, exjugadores de Gran Hermano, también se vieron envueltos en una polémica luego de publicitar una sospechosa oportunidad laboral en Rusia para "chicas jóvenes".

Luego de la difusión del video, fueron varios los usuarios que comenzaron a manifestar su preocupación. La falta de claridad en la propuesta, sumado al rango de edad específico de las candidatas y la locación, encendieron las alarmas.

Asimismo, desde Intrusos también se mostraron sorprendidos por el anuncio y fue el conductor Adrián Pallares quien sumó los polémicos requisitos pretendidos para la oferta laboral.

El periodista leyó indignado cómo debían ser las postulantes: "No tener HIV, no tener HPV y no tener sífilis". "Sonaba más a una entrega que a otra de mujeres que cosa sinceramente", expresó visiblemente molesto.

