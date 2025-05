Escándalo en Brasil, ¿llega a debutar Carlo Ancelotti?

La Confederación Brasileña de Fútbol no para de tener dolores de cabeza. Primero fue la destitución de Ednaldo Rodríguez ahora le apareció otro muerto en el ropero a la CBF. FIFA abrió una investigación por irregularidades en la contratación de Carlo Ancelotti, el italiano no sabe dónde se metió, no llegó a debutar y ya está prendida fuego la CBF.