Champions League: Inter-PSG, la historia contra el dinero

El PSG forjó su nombre de potencia de Europa a partir de 2012, cuando llegaron los árabes para comprar el club y revolucionar todos los años con los fichajes estrellas, al punto tal que llegaron a tener a Messi, Mbappé y Neymar de forma simultánea, sin mucho éxito ya que esas dos temporadas se quedaron en octavos de Champions.

Arrasan con la Ligue 1 desde entonces pero cuando salen a Europa se les complican las cosas, al punto tal de haber jugado solo una final de Champions League, en el 2020, cayendo en manos del Bayern Múnich por 1 a 0. Ahora quiere ganar su primera Champions League, casualmente con uno de los equipos con menos estrellas, de hecho, no tiene figuras de primer nivel, sino un equipo afianzado y un gran entrenador que sabe lo que es ganar la “Orejona”, Luis Enrique. Por eso es probable que esta vez se le dé.

Este sábado se medirán ambos equipos con realidades e historias diferentes, y eso hace que los fanáticos del fútbol que no son hinchas de PSG ni de Inter, se dividan por eso de “La Historia vs El Dinero”. Lo cierto es que pasadas las 18hs de nuestro país (si definen en los 90 reglamentarios y no van a alargue) conoceremos al nuevo campeón, y si se trata de la 1º de PSG o la 4º de Inter.

+ de Golazo24