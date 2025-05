'3 empanadas': El Presidente y su ministro, contra Ricardo Darín

“Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados”, dijo Darín, entre risas incómodas de los presentes. Pero enseguida se puso más serio: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal".