Agredieron a un periodista deportivo hincha de Independiente

Sin duda no era el momento y sin duda no era el lugar. El comunicador prendió la cámara y realizó la típica 'reacción en caliente' que se suele hacer al término de los partidos de fútbol. La mayoría hacen sus editoriales en sus hogares, pero Tomy no pudo esperar a llegar a la tranquilidad de su casa para expresar su frustración y fastidio por la eliminación ante el Globo en semifinales del Torneo Apertura 2025.