Gastón Edul y ¿banca a Javier Milei?: Polémica con el periodista

"Yo tengo 29 años y valoro la estabilidad económica. Una charla recurrente entre mis amigos es que nos parecía imposible comprarte una propiedad por cuenta propia, mis amigos se fueron a vivir afuera porque no se podía ahorrar. Ahora… pic.twitter.com/1GDdh5hcay — Agarra la Pala (@agarra_pala) May 11, 2025

Ojo, Edul se tomó el atrevimiento de contestar.

La defensa de Gastón Edul

A lo publicado por la página de X mencionada, el periodista Gastón Edul contestó:

"Hola, no banqué a nadie. No fue un comentario político porque no soy quien para hacerlo ni tampoco interesa lo que yo piense. No dije que con un gobierno u otro se puede comprar algo. Solo expresé el deseo de mis amigos, que son con los que me crié, de mi barrio. No usen mi comentario políticamente. No hablé de nadie, como no sé de política no me meto. Cómo voy a hablar yo de la realidad de la gente?!Abrazo."

image.png

En fín, un recorte de apenas algunos segundos alcanzó para que el periodista Gastón Edul esté nuevamente en el centro de la polémica. Con la banca de algunos (libertarios) y la bronca de otros sectores de la sociedad.

