Chiqui Tapia vs. Verón llevan su disputa a Pablo Toviggino vs. Eduardo Domínguez

Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas

"Fuimos los que más jugamos en el último años y medio y no nos cuidaron poniendo el partido el sábado. Representamos al país internacionalmente y no nos cuidan ni un poco. Fíjense que tuvimos 60 horas de descanso entre un partido y otro", agregó enfatizando en los compromisos de Copa Libertadores del Pincha.

image.png Domínguez no se guardó nada

La gente poderosa a la que hizo referencia Domínguez tiene reminiscencias en la fuerte disputa que existe entre Juan Sebastián Verón y Chiqui Tapia.

Verón y su gusto por la inclusión de capitales privados en el fútbol argentino lo ha enemistado con la AFA. Es la disputa por las SAD, que no solo incluye a Verón sino que también se extiende hasta el Gobierno nacional, Javier Milei, Mauricio Macri, Foster Gillett, y un crisol de protagonistas que han desfilado en esa lucha desde enero de 2024.

Toviggino, violento y enrevesado, volvió a tirar con munición gruesa

Pablo Toviggino, el brazo armado de Chiqui Tapia, salió a responderle a Eduardo Domínguez. No es la primera vez que le tira con munición gruesa al entrenador. Ni al entrenador, ni a otras figuras que ha elegido como blanco. Figuras que, como denominador común, han esgrimido argumentos que cuestionaron, desde distintos puntos de vista, la gestión de la AFA.

Así que este caso no fue la excepción. Toviggino se expresó vía X, el campo de batalla en el que más cómodo se siente. No porque sea un hábil escritor; de hecho, aunque sus publicaciones estén cargadas de una violencia extrema, son algo difíciles de comprender. Nunca terminan de quedar del todo claras. No por sus cualidades retóricas, sino más bien por una deficiencia en la redacción del mensaje.

"Acúsalo con tu Papá, el Sir Sebastián” !! Claro, no tienen diálogo y estás/están en salida por la “Boca”. Otra alternativa es tu Patronal, Hojita de Afeitar Prófugo !! Estás llorando ?? No ya se, “te estás lavando los ojos de adentro para afuera” !! La Vecindad Inglesa, Estuki !", escribió Toviggino en un tuit, ironizando sobre el presidente de Estudiantes y la selección de Inglaterra, de tiempos en que se lo cuestionaba a Verón por su actuación ante el combinado británico en el Mundial de Corea Japón 2002.

Captura de pantalla (206).png Toviggino vía X

+ de Golazo24