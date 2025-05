Chiqui Tapia generó una batalla tuitera: Periodista de TN vs colega de Telefé

Esto, parece que no le gustó mucho a Pablo Gravellone de TN, que tuiteó en su cuenta de X: "Señores dirigentes este es el torneo que ustedes aprobaron: el 1, el 2, el 3 y el 4 de la tabla general miran las semifinales por TV. Los que más puntos sacaron, afuera de la definición. El 13 de la general puede ser campeón. No pongo nombres. No importa que equipos sean." y luego siguió: "El torneo de Tapia y Toviggino es absurdo, injusto y atenta contra la esencia del futbol. Pero dicen que con 30 equipos en Primera no hay manera de jugar otro formato. Ya nada sorprende: los ultimos no descienden y los primeros no pelean por ser campeón. BURROS !!!"