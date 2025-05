La confesión de Chiqui Tapia: ¿no estaba de acuerdo con anular los descensos?

En aquella entrevista con Gelatina, el presidente de AFA también había contestado a quienes argumentan que los 30 equipos afectan a la competitividad: "¿Competitividad? Central Córdoba le ganó a Flamengo y fue su primera derrota en Maracaná por Libertadores... Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todos como lo hacen"

Chiqui Tapia: "No estoy arrepentido de suspender los descensos, por ahí personalmente yo pienso diferente"

En esta nueva entrevista, Chiqui Tapia agregó: "Lo salí a defender porque entiendo que en este momento es lo que requería y porque los dirigentes del fútbol argentino me lo solicitaron. Como de la misma manera me dijeron: ´Nosotros tenemos que ir al torneo de 30 equipos´. Pidieron suspender los descensos, me dieron estas explicaciones, entendimos que era lo correcto".

AFA se lleva la final del Torneo Apertura a Santiago del Estero La final del Torneo Apertura será en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (Foto: Copa Argentina Axion Energy)

Inmediatamente le preguntaron a Chiqui Tapia si él se arrepentía de haber suspendido los descensos. Respondió: "No porque fuera la voluntad de los dirigentes, por ahí personalmente yo pienso diferente...".

Más allá de la cuestión en sí de los descensos, hay una realidad inapelable que atenta contra toda transparencia y legitimidad por parte de la AFA, Chiqui Tapia y los dirigentes: la suspensión se realizó en medio de la competencia, con varias fechas todavía por jugarse y que resultaban claves para la definición del tramo final del campeonato.

Incluso si hubiese sido una buena idea, los términos en los que se implementó fueron poco serios. Las reglas del juego, poco claras, no hacen sino pintar un fútbol argentino poco claro.

+ de Golazo24