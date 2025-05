El Monumental tronó contra Chiqui Tapia: furia contra un presidente sin crédito

River venció con autoridad a un Barracas Central demasiado endeble

El partido entre River y Barracas Central no tuvo rispideces. No fue un encuentro luchado, con roces pasados de la línea. El árbitro Sebastián Zunino no tuvo que intervenir con tarjetas. Apenas tres amarillas fueron suficientes; una a Enzo Pérez y otra a Facundo Mater por infracciones, la otra a Franco Mastantuono por protestar.