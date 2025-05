"Desilusión infinita": Macri insinúa ruptura total tras acusación de Milei

De esa forma, el Presidente buscaba contrarrestar las sospechas que se posaron sobre él tras el fracaso de la ley que impide a condenados en doble instancia -como Cristina Kirchner- a participar en elecciones y luego de que trascendiera que el voto negativo de los senadores de Misiones que impidió la aprobación respondió a un pedido del Gobierno al caudillo peronista de esa provincia, Carlos Rovira.

Milei rechazó la acusación, dijo no haber hablado con el exgobernador misionero y defendió como propio el proyecto de 'Ficha limpia'. Milei insistió en que su fracaso fue producto, en todo caso, de un interés electoral del PRO, que competirá por el mismo electorado este domingo en los comicios legislativos porteños, en los que Lospennato es la candidata macrista.

La diputada, por su parte, publicó un video en respuesta a las declaraciones de Milei. "Hay algo peor que mentir, que es creerse las propias mentiras", dijo la legisladora.

También, dirigiéndose al "señor Presidente", sostuvo que "la Ficha Limpia no era un proyecto suyo". "Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos”, agregó.

“Pero todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las peores mentiras. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina (Kirchner) es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino", dijo.

En tanto, completó: “Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz, ¿sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad”.

Noticia en desarrollo.