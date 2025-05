Carlos Rovira aclara su "jugada": "Que Milei gane" y "que CFK se vaya"

"Carlos Rovira entendió que lo que está en juego no es solo una ley, sino el futuro del mapa político nacional. Y movió para que Milei gane", deja en claro el comunicado, que agrega que " también para que Cristina se vaya, dejando paso a un peronismo renovado, menos centrado en nombres propios y más enfocado en representar a la sociedad real. El votante no quiere más guerras santas entre bandos mediáticos. Cuando la agenda política le interesa al ciudadano, es el ciudadano quien manda. No los medios".

En este marco, el comunicado explicar que "si Ficha Limpia se aprobaba, no solo se entronizaba a Lospennato: también se sellaba la escena política con los rostros de siempre. En cambio, al caer, se desinfla la candidata de Macri, pierde protagonismo el propio ex presidente —'padre de una perdedora'— y se habilita, con sutileza quirúrgica, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a escena… con grandes chances de perder. Así, Milei gana. Porque si hay algo que necesita el presidente es volver a enfrentar a quien mejor le calza como adversaria simbólica. El antikirchnerismo es su combustible más puro".

"Y en ese movimiento aparece Rovira, el único dirigente que entendió la simultaneidad de todos esos escenarios. Hizo que Milei se asociara al triunfo sin necesidad de intervenir. Es sutil: si salía Ficha Limpia, Macri ganaba porque posicionaba a su candidata. Ahora, con la caída, gana Milei. Su candidato en CABA, Manuel Adorni, sube en las encuestas. Y lo más importante: se desarmó una mayoría opositora en el Senado que pretendía imponerle agenda al Gobierno", asegura el texto del Frente Renovador de Misiones.

"No fue por simpatía hacia CFK, que recordemos ordenó intervenir el PJ local"

En sintonía con este comunicado se expresó el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien explicó por qué el rovirismo se movió de esa manera en el Senado y recuerda enfrentamiento con CFK:

"Ajenos a cualquier grieta o escenario mediático montado por algunos medios de comunicación de Buenos Aires, la semana pasada los representantes de Misiones en el Senado nacional dieron nuevamente una muestra de la independencia política de Misiones y su autonomía con respecto a las estructuras partidarias nacionales. Orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación, Carlos Rovira, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut silenciosamente rechazaron una Ley creada a la medida del macrismo, dirigentes que paradójicamente en sus 17 años de gobierno nunca impulsaron una Ley similar en la ciudad de Buenos Aires".

"Los misioneros tenemos nuestra propia agenda y nuestras propias preocupaciones, como la situación de la yerba mate, el comercio fronterizo, la Hidrovía, el Régimen de Zona Aduanera especial, entre otros, que son los temas que nos interesan y no aquellos que algunos dirigentes porteños pretenden imponernos. Además, el Frente Renovador de la Concordia nunca estuvo de acuerdo en modificar leyes electorales, y menos aún en un año electoral, con el solo objetivo de perjudicar o favorecer a un dirigente".

"Frente a esta operación de Mauricio Macri, que con la Ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata –Silvia Lospenatto, autora del proyecto– en la contienda legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo".

"Pero tampoco fue por simpatía hacia Cristina Fernández, que recordemos ordenó intervenir el PJ local porque estaba adherido al Frente Renovador, algo que manifiesta claramente que no se trató de una operación con ese sentido. Con el rechazo de esta Ley hecha a la medida de los intereses de la dirigencia porteña, la renovación misionera señala un camino político esperanzador en tiempos de confusión y alta fragmentación de las identidades partidarias. En las próximas elecciones, con Mauricio Macri y Cristina Kirchner habilitados ambos para competir, será la sociedad misma con su voto – no el Poder Judicial– quien exprese la depuración necesaria de estos liderazgos y la voluntad de mirar hacia el futuro dejando de lado expresiones políticas que, en su agonía, ya no son más que personalismos sin proyecto.

Respecto a este tema comparto el excelente análisis de Jorge Castro, que pone en valor la visión estratégica de Carlos Rovira para leer el escenario político real y, con una intervención quirúrgica y trascendente, dar gobernabilidad al proyecto de Milei y a su vez exponer la fragilidad de viejas expresiones políticas en decadencia".

