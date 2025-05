Ahora, el tema es CABA: Cuenta regresiva los Macri vs. Los Milei, detrás del PJ

Lunes 12/05, la política argentina se enfoca en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el domingo 18/05 competirán en las urnas (y no sólo en las urnas), el peronismo ( Leandro Santoro, hombre de Boedo que impulsa el creciente referente del distrito porteño, Juan Manuel Olmos, ya sin tutorías pero todavía sin biografía en Wikipedia), el PRO (Silvia Lospennato, la candidata nacida en el barrio de Nuñez que eligieron los primos Macri, uno de Boca Juniors y el otro de River Plate), y La Libertad Avanza (Manuel Adorni, el contador público nacido en la bonaerense La Plata que los Milei eligieron para CABA). Disputa de clanes que fragmenta electorado: los Macri (derecha) vs. los Milei (extrema derecha). No olvidar que también compiten el cofundador del PRO pero hoy candidato independiente, el economista racinguista ex Jefe de Gabinete y ex Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta; el ex Franja Morada, ex PJ y ex LLA, Ramiro Daniel Marra; y el ex entrenador especialista en evitar descensos y ex columnista deportivo Ricardo Daniel Caruso Lombardi, quien luce los colores de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Además, suceden muchas cosas en el mundo. Pero el foco criollo se lo lleva CABA. Comencemos el VIVO: