La nueva grieta en Boca es acerca de cómo alentar al equipo (¿?)

A continuación, los plateístas xeneizes se expresaron como nunca antes contra la dirigencia de Juan Román Riquelme y gritaron: "La Comisión, la Comisión, se va a la p... que lo parió".

Segundos más tarde, llegó otro duro dictamen desde ese el mismo sector: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Estas dos últimas canciones fueron reprobadas por la popular y, por supuesto, por 'La 12', quienes no se sumaron a los cantitos.

image.png La nueva grieta en Boca, la de sus propios hinchas. (Video: ESPN/Foto: Fotobaires).

La grieta

El tironeo entre hinchas es el siguiente. A los que van cada domingo a la popular no les gustó el "que se vayan todos" y que se cante contra la comisión directiva, por parte de la platea, a diez minutos de que Boca pateara penales por los 8vos. de final del Torneo Apertura contra Lanús y en La Bombonera.

"Los plateístas no te cantan en todo el partido ni por casualidad, pero para bardear a los jugadores se ponen todos de acuerdo. Qué espécimen esa gente", tuiteó Ayelen Ruiz, integrante de 'El Canal de Boca'. "[...] Boca estaba por patear los penales y varios eligieron putear a la CD en vez de gritar por los colores. Qué rara está la cancha", consideró también en X Juan Pablo Reynoso, periodista del medio partidario 'Planeta Boca Juniors'.

En definitiva, los que van a la popular se creen más hinchas de Boca que los que van a la platea porque gritan, saltan y no silban a su equipo. Del otro lado, los plateístas argumentan que la situación no da para más porque no se juegan copas internacionales, se perdió el clásico ante River y el Xeneize no sabe a qué juega, sumado a que se quedó sin DT...

Ese es el debate hoy en día y no la mediocre actualidad del elenco azul y oro, que recibirá a Independiente el próximo lunes 19 de mayo por los cuartos de final del torneo argentino con la premisa de que esta historia entre popular vs. platea da para varios capítulos más.

Para colmo, la cuenta oficial del club dejó un palito escondido...

Enfrentamientos entre hinchas

Tanto en las adyacencias de La Bombonera el pasado sábado (10/5) como en las redes sociales, se produjeron enfrentamientos de hinchas de Boca Juniors. La discusión gira en torno a cómo alentar al equipo de Herrón.

CASI SE VAN A LAS MANOS DOS HINCHAS DE BOCA.



Fué después de Boca Lanus.



Mientras uno criticaba a Riquelme, pasó otro y le dijo "PONETE CONTENTO, GANÓ BOCA"



Todo ésto tiene un solo culpable: Juan Roman Riquelme, que generó ésta grieta entre Bosteros. pic.twitter.com/2iidNbg3cD — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) May 11, 2025