FOPEA repudia a Anello por sus dichos contra Riquelme: "Insultar no es informar"

"Ante los graves dichos discriminatorios del periodista deportivo Gabriel Anello, de Radio Mitre, el Foro de Periodismo Argentino –FOPEA– recuerda que son valores esenciales del periodismo el respeto a las personas sin ningún tipo de discriminación, el respeto a los principios de la democracia, la honestidad, la transparencia, el pluralismo y la diversidad.

El Código de Ética de FOPEA señala que “el periodista sólo podría mencionar cuestiones de religión, etnia, nacionalidad, orientación sexual, discapacidades físicas o psíquicas, etc., si ello fuera indispensable para comprender la información y dicha referencia no resultara ofensiva ni discriminatoria. Los periodistas deben ejercer su profesión respetando y fomentando la diversidad, evitando reproducir prejuicios, generalizaciones, estereotipos, estigmatizaciones u observaciones provocativas de cualquier índole respecto de grupos minoritarios y colectivos vulnerables”.

La libertad de expresión es esencial en la democracia, y es por ello que no está previsto un tribunal de conducta que regule el ejercicio profesional, ante el riesgo de que gobiernos o poderes fácticos se atribuyan la potestad de limitar o restringir el ejercicio de un derecho tan importante para garantizar la información completa y veraz de la ciudadanía.

Pero tal prerrogativa en modo alguno implica una habilitación para insultar, discriminar o agredir desde la profesión, actitudes que perjudican a todo el colectivo de periodistas que día a día realizan su tarea con rigor y responsabilidad.

Si bien el Código de Ética de FOPEA no tiene carácter de obligatorio más que para los integrantes de esta asociación, constituye un compendio de los valores, principios y criterios recomendados para ejercer la profesión de acuerdo con las buenas prácticas admitidas a nivel internacional.”

Gabriel Anello sobre Juan Román Riquelme: "Negros ignorantes" y "verdulero"

Gabriel Anello dio una señal de lo que podrían ser sus dichos luego en Radio Mitre. "A los marrones y mentirosos no los respeto, fui muy claro, Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios Mi problema es personal con Riquelme Y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia. Saludos"

image.png

Finalmente, Anello está en el centro de la polémica por sus dichos contra el presidente de Boca Juniors: "Muchachos ya terminamos con el curro del INADI. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Yo tengo una cultura en donde los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes."

Además, apuntó contra colegas y siguió disprando contra el ex número 10: "Yo no soy Martín Arevallo, no soy Marcelo Nasarala ni los pelotudos esos que ustedes están acostumbrados a tratar. A mi me sobra calle y me sobran huevos... Yo no soy anti Boca. Yo soy anti Riquelme. Respeto muchísimo a Boca, al que no respeto es al negro Riquelme. Al verdulero, al ignorante, al burro"

Luego, publicó un tuit contestándole a El Canciller que luego borraría : "Es que el Inadi no existe más maestro Lo usaban los Kukas para apretar gente."

Embed “Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”



Gabriel Anello volvió a apuntar contra el presidente de Boca, lo calificó de “verdulero” y afirmó: “A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones”. pic.twitter.com/j2ZenpYCZI — Corta (@somoscorta) May 7, 2025

