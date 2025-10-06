La insólita decisión que tomó de UEFA a pesar de estar en contra

“Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.

Declaraciones del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, que no se comprenden, ya que no habla de haberse visto obligado a tomar esa medida, tampoco explica porque autorizaron si están totalmente en contra y consideran una decisión lamentable. Veremos qué pasa los próximos días si se detalla algo más o no.

+ de Golazo24

¿Exitismo por la goleada de Boca a Newell's? Román Iuch vaticina "buen cierre de año" para el xeneize

De no creer: AFA no esconde el partido de Deportivo Riestra ante Vélez

Estudiantes se sintió robado ante Barracas Central y el cruce del 'campeón de América' entre Muslera y Miloc