urgente24
GOLAZO24 UEFA > La Liga > Serie A

DE NO CREER

La insólita decisión que tomó de UEFA a pesar de estar en contra

UEFA largó un comunicado sobre los partidos de La Liga y Serie "A" que quieren jugarse fuera del país, increíblemente se opone a su propia decisión.

06 de octubre de 2025 - 15:15
Aleksander Ceferín hizo insólitas declaraciones luego de una decisión de UEFA.

Aleksander Ceferín hizo insólitas declaraciones luego de una decisión de UEFA.

Aleksander Ceferin

La Liga y Serie “A” llevan sus partidos fuera de sus límites

El fútbol es un negocio y la pelota rueda hacia donde hay más dinero. Esto quedó claro hace unos años cuando las Supercopas de los distintos países se trasladaron a los países árabes, donde el dinero abunda y por unos millones de euros baila el mono, o en este caso se trasladan los partidos de fútbol. Por eso decir que el fútbol no tiene dueño y es un deporte libre es la peor mentira que se puede decir sobre este juego.

Seguir leyendo

Fueron meses de batalla contra la UEFA que no quería autorizar estos partidos, pero finalmente La Liga y la Serie “A” doblegaron a una UEFA cada vez más debilitada y consiguieron la correspondiente autorización. Lo insólito es lo que publicó UEFA sin explicar el porqué de su decisión si estaba en contra.

UEFA dijo lo siguiente:

“Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.

Declaraciones del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, que no se comprenden, ya que no habla de haberse visto obligado a tomar esa medida, tampoco explica porque autorizaron si están totalmente en contra y consideran una decisión lamentable. Veremos qué pasa los próximos días si se detalla algo más o no.

+ de Golazo24

¿Exitismo por la goleada de Boca a Newell's? Román Iuch vaticina "buen cierre de año" para el xeneize

De no creer: AFA no esconde el partido de Deportivo Riestra ante Vélez

Estudiantes se sintió robado ante Barracas Central y el cruce del 'campeón de América' entre Muslera y Miloc

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES