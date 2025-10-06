La insólita decisión que tomó de UEFA a pesar de estar en contra

La UEFA acaba de tomar una decisión insólita sobre los partidos que quieren jugarse fuera de las ligas de origen. Actualmente La Liga y Serie “A” querían llevar sus partidos a otros países. Barcelona-Villarreal viajaría a Miami y Milan-Como a Perth, pero para eso necesitaban autorización de UEFA, que tomó una decisión contra su voluntad. No se entiende por qué.
La Liga y Serie “A” llevan sus partidos fuera de sus límites
El fútbol es un negocio y la pelota rueda hacia donde hay más dinero. Esto quedó claro hace unos años cuando las Supercopas de los distintos países se trasladaron a los países árabes, donde el dinero abunda y por unos millones de euros baila el mono, o en este caso se trasladan los partidos de fútbol. Por eso decir que el fútbol no tiene dueño y es un deporte libre es la peor mentira que se puede decir sobre este juego.
La Liga española y la Serie “A” italiana quieren llevar dos partidos, tipo prueba piloto, afuera de sus límites como países. Los españoles el Barcelona-Villarreal y los italianos Milan-Como. Ambos tienen destinos opuestos en el globo terráqueo, ya que el encuentro entre los “Culés” y el “Submarino Amarillo” se trasladaría a Estados Unidos (Miami) y el de los equipos italianos a Perth (Australia).
Fueron meses de batalla contra la UEFA que no quería autorizar estos partidos, pero finalmente La Liga y la Serie “A” doblegaron a una UEFA cada vez más debilitada y consiguieron la correspondiente autorización. Lo insólito es lo que publicó UEFA sin explicar el porqué de su decisión si estaba en contra.
UEFA dijo lo siguiente:
“Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.
Declaraciones del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, que no se comprenden, ya que no habla de haberse visto obligado a tomar esa medida, tampoco explica porque autorizaron si están totalmente en contra y consideran una decisión lamentable. Veremos qué pasa los próximos días si se detalla algo más o no.
