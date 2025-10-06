El sitio especializado en remates de objetos deportivos Matchday Football Auctions, anunció que el próximo 28 de octubre se subastarán varios objetos que pertenecieron a Diego Maradona, los cuales los usó dentro o fuera de la cancha. Pero hay uno que llama la atención, y se trata de una camiseta rota, bastante rota, que usó en Barcelona.
SORPRENDENTE
El llamativo objeto que perteneció a Diego Maradona y subastarán
Se anunció una nueva subasta de objetos que pertenecieron a Diego Maradona, pero de la lista llama la atención uno de su época en Barcelona.
Diego Maradona y el objeto insólito que subastarán
El sitio encargado de realizar las subastas Matchday Football Auctions, anunció para el 28 de octubre un listado de objetos que pertenecieron a Diego Maradona y serán subastados, entre ellos aparece una camiseta que usó en Barcelona pero que está muy rota, por eso la casa de subastas aclaró:
“No subastamos camisetas dañadas, pero esta vez haremos una excepción”. Haciendo alusión a la camiseta de Diego Armando Maradona usada en una final con Barcelona y que aparece rota en su pecho.
Si usted es un futbolero de raza ya debe haber adivinado de que camiseta se trata. Si no se lo contamos, es nada más y nada menos la camiseta que usó en la “batalla campal” que se vivió el 5 de mayo de 1984 cuando el Athletic de Bilbao le ganó la final de la Copa del Rey al Barcelona de Maradona por 1 a 0.
Luego de consumada la derrota un jugador vasco gastó a Maradona y ahí comenzó lo que fue una de las peores imágenes que puede haber mostrado en fútbol, comparable con la batalla campal de Boca y Colo Colo en el 91 por Copa Libertadores.
Luego de toda la pelea Maradona terminó con la camiseta toda rota en el frente, y precisamente esa es la que van a subastar el 28 de octubre y que realmente tendrá un valor elevado, por lo menos eso estimamos, ya que se le está dando mucha publicidad al hecho.
Diego Maradona: El listado de objetos que se subastarán
En total se subastarán 28 objetos de distinto valor de Diego Armando Maradona. El listado completo es el siguiente:
- Dos camisetas de sus inicios en Argentinos Juniors
- Cinco camisetas de Boca Juniors
- Dos camisetas de su etapa en Napoli
- Remera Puma usada en la firma del contrato con Boca
- Cinco camisetas de showbol
- Una camiseta de fútbol 5 del programa “Ritmo de la Noche”
- Un cobertor de mesa de la escenografía del programa “La Noche del Diez” del capítulo en el que se entrevista Diego con el mismo
- Dos camisetas de fútbol tenis de “La Noche del Diez”
- Un barbijo usado en su paso como DT de Gimnasia
- Remera usada por Diego el día de sus 45 años
- Un aro que usó en su partido de despedida en la Bombonera
- Banderín de Boca firmado
- Cuatro Gorras
- Camiseta Barcelona