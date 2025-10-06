urgente24
El llamativo objeto que perteneció a Diego Maradona y subastarán

Se anunció una nueva subasta de objetos que pertenecieron a Diego Maradona, pero de la lista llama la atención uno de su época en Barcelona.

06 de octubre de 2025 - 16:27
Subastarán un objeto de Diego Maradona en su época de Barcelona.

Por LUCAS PAGLIERO

El sitio especializado en remates de objetos deportivos Matchday Football Auctions, anunció que el próximo 28 de octubre se subastarán varios objetos que pertenecieron a Diego Maradona, los cuales los usó dentro o fuera de la cancha. Pero hay uno que llama la atención, y se trata de una camiseta rota, bastante rota, que usó en Barcelona.

“No subastamos camisetas dañadas, pero esta vez haremos una excepción”. Haciendo alusión a la camiseta de Diego Armando Maradona usada en una final con Barcelona y que aparece rota en su pecho.

Si usted es un futbolero de raza ya debe haber adivinado de que camiseta se trata. Si no se lo contamos, es nada más y nada menos la camiseta que usó en la “batalla campal” que se vivió el 5 de mayo de 1984 cuando el Athletic de Bilbao le ganó la final de la Copa del Rey al Barcelona de Maradona por 1 a 0.

Luego de consumada la derrota un jugador vasco gastó a Maradona y ahí comenzó lo que fue una de las peores imágenes que puede haber mostrado en fútbol, comparable con la batalla campal de Boca y Colo Colo en el 91 por Copa Libertadores.

Luego de toda la pelea Maradona terminó con la camiseta toda rota en el frente, y precisamente esa es la que van a subastar el 28 de octubre y que realmente tendrá un valor elevado, por lo menos eso estimamos, ya que se le está dando mucha publicidad al hecho.

image
En la foto Diego Maradona en segundo plano con la camiseta rota que ser&aacute; subastada.

Diego Maradona: El listado de objetos que se subastarán

En total se subastarán 28 objetos de distinto valor de Diego Armando Maradona. El listado completo es el siguiente:

  • Dos camisetas de sus inicios en Argentinos Juniors
  • Cinco camisetas de Boca Juniors
  • Dos camisetas de su etapa en Napoli
  • Remera Puma usada en la firma del contrato con Boca
  • Cinco camisetas de showbol
  • Una camiseta de fútbol 5 del programa “Ritmo de la Noche”
  • Un cobertor de mesa de la escenografía del programa “La Noche del Diez” del capítulo en el que se entrevista Diego con el mismo
  • Dos camisetas de fútbol tenis de “La Noche del Diez”
  • Un barbijo usado en su paso como DT de Gimnasia
  • Remera usada por Diego el día de sus 45 años
  • Un aro que usó en su partido de despedida en la Bombonera
  • Banderín de Boca firmado
  • Cuatro Gorras
  • Camiseta Barcelona

