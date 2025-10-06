El llamativo objeto que perteneció a Diego Maradona y subastarán

Luego de toda la pelea Maradona terminó con la camiseta toda rota en el frente, y precisamente esa es la que van a subastar el 28 de octubre y que realmente tendrá un valor elevado, por lo menos eso estimamos, ya que se le está dando mucha publicidad al hecho.

image En la foto Diego Maradona en segundo plano con la camiseta rota que será subastada.

Diego Maradona: El listado de objetos que se subastarán

En total se subastarán 28 objetos de distinto valor de Diego Armando Maradona. El listado completo es el siguiente: