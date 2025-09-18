urgente24
JUSTICIA Matías Morla > Diego Maradona > marcas

CAUSA MARCAS

Matías Morla y hermanas de Diego Maradona: Procesados y embargados

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Diego Maradona, en la causa marcas

18 de septiembre de 2025 - 18:01
Matías Morla con Maradona
El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Diego Maradona
La familia de Diego Maradona dividida por cuestiones económicas

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.

