El impresionante nuevo récord del Bitcoin, ¿cuánto más puede subir?

Por más que se espere que el Bitcoin siga aumentando, algunos especialistas alertan con que es posible que el camino al ascenso tenga algunos pozos. Jean-David Péquignot, director comercial de Deribit de Coinbase, dijo a Bloomberg Línea:

A partir de ahora, estén atentos a los picos de volatilidad y a cualquier cambio en el volumen de opciones de venta, ya que esto podría ser una señal de alerta de correcciones a corto plazo. A partir de ahora, estén atentos a los picos de volatilidad y a cualquier cambio en el volumen de opciones de venta, ya que esto podría ser una señal de alerta de correcciones a corto plazo.

image el Bitcoin gana terreno, incluso en las carteras más conservadoras.

Por qué aumentó el Bitcoin

El aumento del Bitcoin y del oro, que hoy, 06/10, cotizó en un nuevo récord de US$ 3.900 la onza, se vieron impulsados por el Shutdown del gobierno de Estados Unidos, que ayudó a impulsar la demanda de activos que se perciben como seguros.

Octubre es históricamente el mes con mejor cotización de criptos, Adam McCarthy, analista de investigación de Kaiko, dijo:

Si todo va bien en cuanto a las actualizaciones macroeconómicas y la publicación de datos, podríamos ver una racha prolongada hasta fin de año. Si todo va bien en cuanto a las actualizaciones macroeconómicas y la publicación de datos, podríamos ver una racha prolongada hasta fin de año.

Ether, por su parte, subió alrededor del 5% a US$ 4.700 hoy.

Las criptomonedas en las carteras de inversión

Desde hace un tiempo, los operadores financieros ven en las criptomonedas una buena forma de mejorar los rendimientos, incluso entre los inversores más aversos al riesgo. Plantean que tener entre un 1% y 3% de las carteras en estos activos, mejora notablemente las ganancias sin afectar en mayor medida el riesgo al que se exponen.

Esto se da por la dinámica que estos activos están tomando y el espaldarazo que significa la regulación que se prevé en Estados Unidos, apoyada e impulsada por el presidente Donald Trump, quien tiene miles de millones de dólares invertidos en el criptomercado.

image Con una regulación en el horizonte, todos esperan que suba la cotización del Bitcoin.

En el camino a la regulación, que implica que las criptomonedas se puedan usar libremente como activo de cambio y que estén respaldadas por dólares, como otras monedas de circulación legal de otros países, estos activos gozarán de una confianza y solidez mayores. Por eso, se espera que la cotización de las criptomonedas siga aumentando.

