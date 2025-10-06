Mientras que las criptomonedas se asientan como una buena opción para diversificar hasta las carteras más conservadoras, el Bitcoin marcó este lunes 06/10 un nuevo récord histórico, cuando llegó a los US$ 125.865, duplicándose en el último año. Los especialistas esperan que siga aumentando.
MUNDO CRIPTO
El impresionante nuevo récord del Bitcoin, ¿cuánto más puede subir?
El Bitcoin marcó un nuevo récord el fin de semana y el lunes, 06/10. Las criptomonedas están de fiesta y se espera un muy buen mes.
Según publicó Bloomberg Línea, los operadores financieros ven un horizonte positivo para el Bitcoin, que podría llegar hasta los US$ 140.000.
Greg Magadini, director de derivados de Amberdata, dijo al mismo medio:
Por más que se espere que el Bitcoin siga aumentando, algunos especialistas alertan con que es posible que el camino al ascenso tenga algunos pozos. Jean-David Péquignot, director comercial de Deribit de Coinbase, dijo a Bloomberg Línea:
Por qué aumentó el Bitcoin
El aumento del Bitcoin y del oro, que hoy, 06/10, cotizó en un nuevo récord de US$ 3.900 la onza, se vieron impulsados por el Shutdown del gobierno de Estados Unidos, que ayudó a impulsar la demanda de activos que se perciben como seguros.
Octubre es históricamente el mes con mejor cotización de criptos, Adam McCarthy, analista de investigación de Kaiko, dijo:
Ether, por su parte, subió alrededor del 5% a US$ 4.700 hoy.
Las criptomonedas en las carteras de inversión
Desde hace un tiempo, los operadores financieros ven en las criptomonedas una buena forma de mejorar los rendimientos, incluso entre los inversores más aversos al riesgo. Plantean que tener entre un 1% y 3% de las carteras en estos activos, mejora notablemente las ganancias sin afectar en mayor medida el riesgo al que se exponen.
Esto se da por la dinámica que estos activos están tomando y el espaldarazo que significa la regulación que se prevé en Estados Unidos, apoyada e impulsada por el presidente Donald Trump, quien tiene miles de millones de dólares invertidos en el criptomercado.
En el camino a la regulación, que implica que las criptomonedas se puedan usar libremente como activo de cambio y que estén respaldadas por dólares, como otras monedas de circulación legal de otros países, estos activos gozarán de una confianza y solidez mayores. Por eso, se espera que la cotización de las criptomonedas siga aumentando.
