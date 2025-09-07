El dólar cripto se disparó y Milei redobló la apuesta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

El impacto de las elecciones en los mercados

Aunque los mercados recién comenzarán a operar mañana, lunes 07/09, a las 10h, el mundo cripto no duerme. Mientras que hoy había comenzado el día con una cotización de $1.400, luego cayó y volvió a subir cuando se empezaron a deslizar los primeros resultados de las elecciones hasta los $1.437, a las 20:56.

El resultado electoral prevé que la semana tendrá cierta volatilidad y eso ya se refleja en estos activos.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores le dijo a Ambito:

Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia y quizá una recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica. Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia y quizá una recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica.

Resta conocer cómo responderá el gobierno ante un posible aumento de demanda de verdes: Si intervendrá aunque la presión alcista sea más grande, o si cambiará su política antes de lo previsto.

Según el periodista Alejandro Bercovich, el gobierno está tanteando nombres para ocupar el cargo de ministro de economía. Mencionó que suena como una posible opción Federico Sturzenegger, actual ministro de desregulación del Estados.

En algunas plataformas, ya se vende el dólar a $1.489.

Estas son algunas reacciones con respecto a la economía en las redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiPace4/status/1964842975021953464&partner=&hide_thread=false #Dolar Resultado Canta = Mercado Habla

pic.twitter.com/nZ1w7CnIeD — Damián Di Pace (@DiPace4) September 8, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/1964847821389222027&partner=&hide_thread=false Estoy orgulloso de que el país tenga orden fiscal, perder una elección no es el final, es el comienzo de algo mejor, al pasado nunca se vuelve, la economía de mercado siempre triunfa — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) September 8, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/1964852462235603185&partner=&hide_thread=false ¿Cuál es la mejor predicción de @JMilei a partir de su conocimiento, tanto en lo económico como en lo político?



Cuando dijo que:



1) El dólar va a bajar a $700, $600



2) Le voy a poner el último clavo al cajón de los Ks.



No es madril; es King Kong cayendo del Empire State. — Diego Giacomini (@GiacoDiego) September 8, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCachanosky/status/1964843856186212773&partner=&hide_thread=false Parece que no basta con bajar artificialmente la tasa de inflación, o inventar que bajaron la tasa de pobreza que ellos mismos la generaron con la licuación de diciembre 2023 o decir que son el mejor gobierno de la historia.

Si la gente no llega a fin de mes y encima te burlas de… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) September 8, 2025

Más noticias en Urgente24

Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional

Vélez 2 - Central Córdoba 0: en un partidazo, el Fortín fue más efectivo y gritó campeón

La hora de Axel: Kicillof 'la vió'

Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"

Optimismo de Fuerza Patria, LLA gana bancas pero pierde elección