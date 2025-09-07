Luego de las esperadas elecciones legislativas provinciales en la provincia de Buenos Aires, y ante una abrumadora derrota del oficialismo nacional, el efecto en los mercados no se hizo esperar. El dólar cripto trepó a $1.400 y Javier Milei redobló la apuesta.
ELECCIONES Y MERCADOS
El dólar cripto se disparó y Milei redobló la apuesta
Apenas se comenzaron a conocer los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los mercados reaccionaron. El dólar cripto se disparó.
Los primeros resultados de las 21h, reflejaron los siguientes porcentajes: 46.93% para Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 33.85%. Esto es una diferencia de alrededor de 13%, lo que marca en principio una fuerte derrota del gobierno nacional.
El presidente, Javier Milei, dio un discurso de índole político, en el que admitió la derrota, aunque planteó que el resultado es el piso para La Libertad Avanza y el techo para Fuerza Patria. Y redobló la apuesta en lo económico:
Minutos después, el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, escribió en un posteo de X:
El impacto de las elecciones en los mercados
Aunque los mercados recién comenzarán a operar mañana, lunes 07/09, a las 10h, el mundo cripto no duerme. Mientras que hoy había comenzado el día con una cotización de $1.400, luego cayó y volvió a subir cuando se empezaron a deslizar los primeros resultados de las elecciones hasta los $1.437, a las 20:56.
El resultado electoral prevé que la semana tendrá cierta volatilidad y eso ya se refleja en estos activos.
Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores le dijo a Ambito:
Resta conocer cómo responderá el gobierno ante un posible aumento de demanda de verdes: Si intervendrá aunque la presión alcista sea más grande, o si cambiará su política antes de lo previsto.
Según el periodista Alejandro Bercovich, el gobierno está tanteando nombres para ocupar el cargo de ministro de economía. Mencionó que suena como una posible opción Federico Sturzenegger, actual ministro de desregulación del Estados.
En algunas plataformas, ya se vende el dólar a $1.489.
Estas son algunas reacciones con respecto a la economía en las redes sociales:
