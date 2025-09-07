urgente24
El dólar cripto se disparó y Milei redobló la apuesta

Apenas se comenzaron a conocer los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los mercados reaccionaron. El dólar cripto se disparó.

07 de septiembre de 2025 - 21:17
El dólar cripto se disparó por el resultado de las elecciones en PBA.

Luego de las esperadas elecciones legislativas provinciales en la provincia de Buenos Aires, y ante una abrumadora derrota del oficialismo nacional, el efecto en los mercados no se hizo esperar. El dólar cripto trepó a $1.400 y Javier Milei redobló la apuesta.

Los primeros resultados de las 21h, reflejaron los siguientes porcentajes: 46.93% para Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 33.85%. Esto es una diferencia de alrededor de 13%, lo que marca en principio una fuerte derrota del gobierno nacional.

El presidente, Javier Milei, dio un discurso de índole político, en el que admitió la derrota, aunque planteó que el resultado es el piso para La Libertad Avanza y el techo para Fuerza Patria. Y redobló la apuesta en lo económico:

El rumbo por el cual fuimos elegidos en el 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el equema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. El rumbo por el cual fuimos elegidos en el 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el equema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos.

Minutos después, el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, escribió en un posteo de X:

El impacto de las elecciones en los mercados

Aunque los mercados recién comenzarán a operar mañana, lunes 07/09, a las 10h, el mundo cripto no duerme. Mientras que hoy había comenzado el día con una cotización de $1.400, luego cayó y volvió a subir cuando se empezaron a deslizar los primeros resultados de las elecciones hasta los $1.437, a las 20:56.

El resultado electoral prevé que la semana tendrá cierta volatilidad y eso ya se refleja en estos activos.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores le dijo a Ambito:

Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia y quizá una recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica. Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia y quizá una recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica.

Resta conocer cómo responderá el gobierno ante un posible aumento de demanda de verdes: Si intervendrá aunque la presión alcista sea más grande, o si cambiará su política antes de lo previsto.

Según el periodista Alejandro Bercovich, el gobierno está tanteando nombres para ocupar el cargo de ministro de economía. Mencionó que suena como una posible opción Federico Sturzenegger, actual ministro de desregulación del Estados.

En algunas plataformas, ya se vende el dólar a $1.489.

Estas son algunas reacciones con respecto a la economía en las redes sociales:

