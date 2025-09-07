urgente24
La hora de Axel: Kicillof 'la vió'

El desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires fue un acierto de Axel Kicillof, pese al rechazo de CFK, La Cámpora y Sergio Massa. Derrota de LLA.

7 de septiembre de 2025 - 18:23

Axel Kicillof promovió y defendió el desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires cuando CFK (Cristina Fernández de Kirchner), La Cámpora y Sergio Massa / Frente Renovador rechazaban esa hipótesis de conflicto. El resultado del 07/09 le concede el triunfo a la estrategia de Kicillof, quien logra una victoria de mayor dimensión porque, en una insólita subestimación, Javier Milei participó en forma personal de un comicio que creyó ganado para La Libertad Avanza (LLA). Kicillof puede ahora ubicarse a la cabeza del PJ hacia octubre mientras surge como el líder indiscutible de PBA y acelera la transición pendiente de representación en el Movimiento Peronista. ¿Es paliza o no es paliza? En verdad, es relativo porque LLA obtiene más bancas de las que tenía o sea que sumará participación en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes. Pero, definitivamente, el ensayo para octubre es malo para Karina Milei.

Importante: La única plataforma habilitada por la Junta Electoral Bonaerense para seguir el escrutinio provisorio desde las 21:00 es esta (hacer clic), donde se cargarán los datos de 41.189 mesas habilitadas.

Otro dato para tener en cuenta: Los 3 sufragios

En esta elección provincial se considera válido el Reglamento y la Legislación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un Código Electoral propio, con varias diferencias respecto al Código Electoral de Nación. Entonces, en esta elección, los sufragios se clasifican en 3 categorías, según cómo se emita el voto.

  • Votos afirmativos (válidos): Cuando la persona vota por una de las boletas oficiales o por una combinación válida de ellas. Si en un sobre se encuentra más de una boleta de sufragio, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido.
  • Votos en blanco: Sucede cuando el sobre se entrega vacío o contiene un papel de cualquier color sin inscripciones ni imágenes. También, si en un sobre aparecen boletas de diferentes listas, boletas rotas que impidan identificar la opción elegida o boletas que no hayan sido autorizadas por la Junta Electoral. Todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada se considera voto en blanco. No existe el voto nulo.
  • Votos de identidad impugnada: Cuando las autoridades de mesa dudan de la identidad de la persona que se presenta a votar y consideran que podría no ser la titular del DNI. El sobre se coloca aparte y el voto no se incorpora de inmediato al escrutinio. Según establece el artículo 103 de la ley electoral bonaerense, el escrutinio definitivo comienza con estos votos. La Justicia electoral revisa la impresión digital del elector y la compara con los registros oficiales.
Un dato para recordar: El sistema D'Hondt

El método D'Hondt es el sistema que se utiliza para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos. Como ejemplo vamos a simular un Parlamento o un Concejo Deliberante de 8 escaños o concejales a repartir entre 4 candidaturas que llamaremos A, B, C y D.

  • Ordenamos los resultados electorales de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco.
  • Luego, se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de votos. En el caso de las elecciones generales este umbral es el 3% de los votos. En las elecciones locales, el porcentaje mínimo es el 5%. En este ejemplo al ser el umbral del 3% se corresponden a unas es elecciones generales
  • Entonces, una tabla con tantas columnas como número de escaños o concejales a distribuir, completando cada columna con el número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… hasta completarla.
  • Los escaños o concejales se asignan a los 8 coeficientes más altos, en orden decreciente.
  • En caso de empate, el escaño o concejal se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales. Si estos también coinciden, se asignará por sorteo, y el resto de empates de forma alternativa.

El reparto de escaños o concejales queda de la siguiente forma:

  • Candidatura A: 4 escaños o concejales
  • Candidatura B: 3 escaños o concejales
  • Candidatura C: 1 escaño o concejal
Hay festejo (por ahora, moderado) en Fuerza Patria

Una hipótesis:

  • 1ra Sección FP: 42.5% / LLA: 37.5%
  • 3ra Sección FP: 51% / LLA: 34%

Interesante el recorte de La Política Online:

"(...) El sábado ordenó que empiecen a armar un importante escenario en pleno centro de La Plata, lo que sugiere la idea que en el entorno del gobernador esperan un triunfo.

El escenario se ubicó sobre la explanada del Teatro Argentino frente al hotel Gran Brizo, donde funciona el bunker de Fuerza Patria. El optimismo que transmitió la movida desconcertó a algunos referentes del peronismo que esperan una pelea voto a voto. Pero con el paso de las horas el entusiasmo fue ganando a los más escépticos, al calor de las encuestas de boca de urna que empezaron a filtrarse.

La consultora cordobesa CB publicó en X un supuesto triunfo peronista y el consultor Gastón Douek, que suele ser preciso, ratificó ese resultado en la charla con sus clientes. "Ganó el peronismo", le dijo a LPO un importante economista que habla seguido con Milei. (...)".

