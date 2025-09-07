La hora de Axel: Kicillof 'la vió'

Axel Kicillof promovió y defendió el desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires cuando CFK (Cristina Fernández de Kirchner), La Cámpora y Sergio Massa / Frente Renovador rechazaban esa hipótesis de conflicto. El resultado del 07/09 le concede el triunfo a la estrategia de Kicillof, quien logra una victoria de mayor dimensión porque, en una insólita subestimación, Javier Milei participó en forma personal de un comicio que creyó ganado para La Libertad Avanza (LLA). Kicillof puede ahora ubicarse a la cabeza del PJ hacia octubre mientras surge como el líder indiscutible de PBA y acelera la transición pendiente de representación en el Movimiento Peronista. ¿Es paliza o no es paliza? En verdad, es relativo porque LLA obtiene más bancas de las que tenía o sea que sumará participación en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes. Pero, definitivamente, el ensayo para octubre es malo para Karina Milei.
Otro dato para tener en cuenta: Los 3 sufragios
En esta elección provincial se considera válido el Reglamento y la Legislación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un Código Electoral propio, con varias diferencias respecto al Código Electoral de Nación. Entonces, en esta elección, los sufragios se clasifican en 3 categorías, según cómo se emita el voto.
- Votos afirmativos (válidos): Cuando la persona vota por una de las boletas oficiales o por una combinación válida de ellas. Si en un sobre se encuentra más de una boleta de sufragio, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido.
- Votos en blanco: Sucede cuando el sobre se entrega vacío o contiene un papel de cualquier color sin inscripciones ni imágenes. También, si en un sobre aparecen boletas de diferentes listas, boletas rotas que impidan identificar la opción elegida o boletas que no hayan sido autorizadas por la Junta Electoral. Todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada se considera voto en blanco. No existe el voto nulo.
- Votos de identidad impugnada: Cuando las autoridades de mesa dudan de la identidad de la persona que se presenta a votar y consideran que podría no ser la titular del DNI. El sobre se coloca aparte y el voto no se incorpora de inmediato al escrutinio. Según establece el artículo 103 de la ley electoral bonaerense, el escrutinio definitivo comienza con estos votos. La Justicia electoral revisa la impresión digital del elector y la compara con los registros oficiales.
Deja tu comentario