En 2025, las elecciones desdobladas favorecieron a gobiernos locales, salvo en CABA

2.Jujuy (11 de mayo) triunfo de los hombres y mujeres de Sadir

Jujuy Crece fue el frente ganador con el 38% de los votos. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 20,9% y en tercer lugar, casi con el 11% de los votos, se ubicó el Frente Justicialista. En cuarto puesto quedó el Frente de Izquierda con el 8,6%.

El gobernador Carlos Sadir se quedó con la mayoría de los diputados provinciales y los concejales municipales de varias intendencias.

image Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

3-Chaco, ganó Leandro Zdero y LLA fue como furgón de cola

La provincia celebró elecciones legislativas, renovando la mitad de su Cámara de Diputados.

Obtuvieron los oficialistas el 45,27% de los votos. En segundo lugar quedó el frente Chaco Merece Más del exgobernador Jorge Capitanich con el 33,49%, mientras que en tercer lugar se ubicó el frente Primero Chaco con el 11,28% de los sufragios.

La Libertad Avanza colocó algunos candidatos dentro de las listas radicales.

image Leandro Zdero, gobernador de Chaco

4-En San Luis (11 mayo) se impuso el gobernador Claudio Poggi

La alianza gobernante Ahora San Luis fue la ganadora en la elección de diputados provinciales, con el 40,2% de los votos. En segundo lugar, quedó el Frente Justicialista con el 29,7% de Alberto Rodríguez Saá, y en tercer lugar se ubicó el partido Tercera Posición con un 27,2%.

En tanto, en la elección de senadores provinciales, en primer lugar quedó Ahora San Luis, con el 47,2% de los votos; en segundo lugar el Frente Justicialista, con el 28,1%; y en tercer lugar el Partido Tercera Posición, con el 21,3% de los votos.

image Claudio Poggi, gobernador de San Luis

5-CABA, derrota de Mauricio Macri (único caso)

Se renovaron 30 bancas de la Legislatura porteña y en primer lugar se ubicó Manuel Adorni de La Libertad Avanza, con el 30% de votos.

El segundo puesto fue para el justicialista Leandro Santoro de Es Ahora Buenos Aires, con el 27,4% de los votos. En tercer lugar, Silvia Lospennato de Buenos Aires Primero (PRO) con el 15,8% de los votos. Horacio Rodríguez Larreta se ubicó en cuarto lugar con el 8%.

La Casa Rosada apostó fuerte en la Capital Federal y logró una victoria en medio de un desgano generalizado: la mitad de los porteños no concurrió a las urnas a pesar de que se trató de una jornada soleada, con buen tiempo.

image Manuel Adorni, LLA, único triunfo opositor en 2025

6-Misiones (8 junio): ventaja para los de Passalacqua

En primer lugar se ubicó el Frente Renovador de la Concordia con el 28.6% de votos. En segundo término figuró La Libertad Avanza con el 21.89% de los sufragios. Terceros, con el 19.12% de los votos, quedaron los de la sorpresa, el ex policía Ramón Amarilla y su partido ‘Por la Vida y los Valores’. El Partido Agrario y Social se ubicó en cuarto lugar con el 8.8% de los votos.

image Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

7-Santa Fe (29 junio), los más votados fueron los oficialistas

Los hombres y mujeres escogidos por el gobernador Maximiano Pullaro se impusieron en más del 80% de las localidades de la provincia.

Sin embargo, el peronismo se consagró en Rosario, con el 30,6% de los votos. Es una ciudad que no gobierna desde el año 1973.

image Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

8-Formosa (29 de junio), arrasa Gildo Insfrán

Con una participación del 64% del padrón, los ciudadanos locales definieron la integración de la convención encargada de la reforma constitucional y también escogieron diputados provinciales

El caudillo formoseño Insfrán volvió a sumar una victoria aplastante ya que el Partido Justicialista cosechó 67,15% de los votos para diputados provinciales. En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que LLA Formosa tuvo un debut discreto con el 11,13% de los sufragios. Los números fueron similares para los casos de los Convencionales Constituyentes: el Partido Justicialista sacó 67,25%, mientras que por detrás quedaron el Frente Amplio Formoseño, con el 20,73% de los votos, y La Libertad Avanza, con el 11,18%.

image Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

9-Corrientes (31 de agosto) amplia victoria de los hermanos Valdés

Juan Pablo fue el ganador con el 51,43% de los votos y sucederá a Gustavo.

En segundo lugar quedó Martín “Tincho” Ascúa con el 20,07% de los votos y en tercer lugar Ricardo Colombi con el 16,79% de los votos. La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar con 9,71% de los votos. La participación en los comicios fue muy alta: 72,40%.

image Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes

10- Buenos Aires, (7 de septiembre). ¿Axel tenía razón?

La lucha interna en el justicialismo de la provincia de Buenos Aires fue tan dura que estuvieron en varias ocasiones a minutos de la ruptura total los seguidores de Kicillof y el resto de los kirchneristas.

El actual gobernador insistió hasta el límite y logró que Cristina Fernández aceptara desvincular por primera vez los comicios el estado con mayor cantidad de votantes del país con la elección nacional.

La deriva de La Libertad Avanza de los últimos 8 meses (Kueider, $LIBRA, maletas de Aeroparque, Tech Security y Caso Spagnuolo) ayudaron a consolidar las candidaturas (reales o testimoniales) de las listas de Fuerza Patria. La deriva de La Libertad Avanza de los últimos 8 meses (Kueider, $LIBRA, maletas de Aeroparque, Tech Security y Caso Spagnuolo) ayudaron a consolidar las candidaturas (reales o testimoniales) de las listas de Fuerza Patria.