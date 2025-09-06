Álvarez Agis "se viene la piña"; Karina Milei no es Messi y un Eisenhower para Argentina

Con formación en la OTAN, Asia Pacífico y Estados Unidos, asegura que a los 63 años se siente joven y con una experiencia única.

“La sociedad argentina invirtió mucho en mí, por eso acepté la invitación de Ricardo López Murphy para volcarme a la política”, afirmó.

Embed - Urgente24 on Instagram: " [EXCLUSIVO U24] Juan Martín Paleo alcanzó las máximas jerarquías en el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas: Teniente General y Jefe de Estado Mayor Conjunto. Con formación en la OTAN, Asia Pacífico y Estados Unidos, asegura que a los 63 años se siente joven y con una experiencia única. “La sociedad argentina invirtió mucho en mí, por eso acepté la invitación de Ricardo López Murphy para volcarme a la política”, afirmó. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! #JuanMartínPaleo #EjércitoArgentino #FuerzasArmadas #TenienteGeneral #EstadoMayorConjunto #RicardoLópezMurphy #PolíticaArgentina #Defensa #NoticiasArgentina #Experiencia" View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

3-En las canchas de fútbol se vive con pasión el sentimiento popular, que se expresa en cantitos y aplausos para los ídolos.

También es el espacio donde los hinchas aprovechan para repudiar a los personajes que les caen mal.

La tribuna se convierte así en un escenario de extremos: la gloria o el abucheo, el cielo o el infierno.

Embed - Urgente24 on Instagram: " En las canchas de fútbol se vive con pasión el sentimiento popular, que se expresa en cantitos y aplausos para los ídolos. También es el espacio donde los hinchas aprovechan para repudiar a los personajes que les caen mal. La tribuna se convierte así en un escenario de extremos: la gloria o el abucheo, el cielo o el infierno. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! . . . #Fútbol #Hinchas #Tribunas #Pasión #Ídolos #Repudio #Gloria #Devoto #Deporte #Argentina" View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

4-A dos meses de su boda, Matías Alé, el ex de Graciela Alfano, enfrenta un problema: no podría casarse con Martina Vignolo porque su primer divorcio aún no está finalizado.

La pareja tenía planeada la celebración en Mar del Plata el 24 de octubre, pero la situación judicial complica todo.

“Lo llamé a Fernando Burlando y me dijo que mi divorcio no terminó. Pido a los jueces consideración para llegar a la fecha”, confesó el actor