1-Emanuel Álvarez Agis, ex número dos de Axel Kicillof en Economía, advirtió que cuando los argentinos en la era Milei gastan demasiado afuera “ ya todos saben que pronto nos vamos a chocar”.
RESUMEN AUDIOVISUAL 5/9
Álvarez Agis "se viene la piña"; Karina Milei no es Messi y un Eisenhower para Argentina
Emanuel Álvarez Agis ve atraso cambiario y choque; vivan a Messi y castigan a Karina Milei; un teniente general con López Murphy y "pirateada" de Matías Alé.
Señaló que el dólar está planchado por razones electorales y que la baja de la inflación no se podrá sostener en el tiempo.
Alertó que una derrota el 7/9 podría llevar a la divisa estadounidense al techo de la banda cambiaria.
2-Juan Martín Paleo alcanzó las máximas jerarquías en el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas: Teniente General y Jefe de Estado Mayor Conjunto.
Con formación en la OTAN, Asia Pacífico y Estados Unidos, asegura que a los 63 años se siente joven y con una experiencia única.
“La sociedad argentina invirtió mucho en mí, por eso acepté la invitación de Ricardo López Murphy para volcarme a la política”, afirmó.
3-En las canchas de fútbol se vive con pasión el sentimiento popular, que se expresa en cantitos y aplausos para los ídolos.
También es el espacio donde los hinchas aprovechan para repudiar a los personajes que les caen mal.
La tribuna se convierte así en un escenario de extremos: la gloria o el abucheo, el cielo o el infierno.
4-A dos meses de su boda, Matías Alé, el ex de Graciela Alfano, enfrenta un problema: no podría casarse con Martina Vignolo porque su primer divorcio aún no está finalizado.
La pareja tenía planeada la celebración en Mar del Plata el 24 de octubre, pero la situación judicial complica todo.
“Lo llamé a Fernando Burlando y me dijo que mi divorcio no terminó. Pido a los jueces consideración para llegar a la fecha”, confesó el actor