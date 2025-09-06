urgente24
SOCIEDAD Emanuel Álvarez Ágis > Milei > López Murphy

RESUMEN AUDIOVISUAL 5/9

Álvarez Agis "se viene la piña"; Karina Milei no es Messi y un Eisenhower para Argentina

Emanuel Álvarez Agis ve atraso cambiario y choque; vivan a Messi y castigan a Karina Milei; un teniente general con López Murphy y "pirateada" de Matías Alé.

06 de septiembre de 2025 - 01:00
Emanuel Alvarez Agis, Milei, Messi y Matìas Alè

Emanuel Alvarez Agis, Milei, Messi y Matìas Alè

1-Emanuel Álvarez Agis, ex número dos de Axel Kicillof en Economía, advirtió que cuando los argentinos en la era Milei gastan demasiado afuera “ ya todos saben que pronto nos vamos a chocar”.

Señaló que el dólar está planchado por razones electorales y que la baja de la inflación no se podrá sostener en el tiempo.

Alertó que una derrota el 7/9 podría llevar a la divisa estadounidense al techo de la banda cambiaria.

Seguir leyendo

Embed - Urgente24 on Instagram: " Emanuel Álvarez Agis, ex número dos de Axel Kicillof en Economía, advirtió que cuando los argentinos gastan demasiado afuera “ya todos saben que pronto nos vamos a chocar”. Señaló que el dólar está planchado por razones electorales y que la baja de la inflación no se podrá sostener en el tiempo. Alertó que una derrota el 7/9 podría llevar a la divisa estadounidense al techo de la banda cambiaria. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! . . . #EmanuelÁlvarezAgis #AxelKicillof #EconomíaArgentina #Dólar #Inflación #PolíticaArgentina #Elecciones2025 #MercadoCambiario #Finanzas #NoticiasArgentina"
View this post on Instagram

A post shared by Urgente24 (@urgente24)

2-Juan Martín Paleo alcanzó las máximas jerarquías en el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas: Teniente General y Jefe de Estado Mayor Conjunto.

Con formación en la OTAN, Asia Pacífico y Estados Unidos, asegura que a los 63 años se siente joven y con una experiencia única.

“La sociedad argentina invirtió mucho en mí, por eso acepté la invitación de Ricardo López Murphy para volcarme a la política”, afirmó.

Embed - Urgente24 on Instagram: " [EXCLUSIVO U24] Juan Martín Paleo alcanzó las máximas jerarquías en el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas: Teniente General y Jefe de Estado Mayor Conjunto. Con formación en la OTAN, Asia Pacífico y Estados Unidos, asegura que a los 63 años se siente joven y con una experiencia única. “La sociedad argentina invirtió mucho en mí, por eso acepté la invitación de Ricardo López Murphy para volcarme a la política”, afirmó. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! #JuanMartínPaleo #EjércitoArgentino #FuerzasArmadas #TenienteGeneral #EstadoMayorConjunto #RicardoLópezMurphy #PolíticaArgentina #Defensa #NoticiasArgentina #Experiencia"
View this post on Instagram

A post shared by Urgente24 (@urgente24)

3-En las canchas de fútbol se vive con pasión el sentimiento popular, que se expresa en cantitos y aplausos para los ídolos.

También es el espacio donde los hinchas aprovechan para repudiar a los personajes que les caen mal.

La tribuna se convierte así en un escenario de extremos: la gloria o el abucheo, el cielo o el infierno.

Embed - Urgente24 on Instagram: " En las canchas de fútbol se vive con pasión el sentimiento popular, que se expresa en cantitos y aplausos para los ídolos. También es el espacio donde los hinchas aprovechan para repudiar a los personajes que les caen mal. La tribuna se convierte así en un escenario de extremos: la gloria o el abucheo, el cielo o el infierno. ¿Qué opinás? ¡Te leemos en los comentarios! . . . #Fútbol #Hinchas #Tribunas #Pasión #Ídolos #Repudio #Gloria #Devoto #Deporte #Argentina"
View this post on Instagram

A post shared by Urgente24 (@urgente24)

4-A dos meses de su boda, Matías Alé, el ex de Graciela Alfano, enfrenta un problema: no podría casarse con Martina Vignolo porque su primer divorcio aún no está finalizado.

La pareja tenía planeada la celebración en Mar del Plata el 24 de octubre, pero la situación judicial complica todo.

Lo llamé a Fernando Burlando y me dijo que mi divorcio no terminó. Pido a los jueces consideración para llegar a la fecha”, confesó el actor

Embed - Matías Ale: ¿una de piratas?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES