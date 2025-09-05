Friedrich Merz, canciller alemán, en contra de las SAD

Otro que hablo fue el presidente del consejo de supervisión de la DFL, Hans-Joachim Watzke, dándole tanta importancia a la regla que la considera el elemento fundamental del deporte nacional alemán, y llamó a protegerla ante la presión de distintos sectores para bajar la regla.

Este es un gran ejemplo para que veamos que en el primer mundo también defienden que el club sea de los socios ya que es algo que enriquece a la sociedad y a la cultura de un país, ya que los clubes son de vital importancia en la vida de cada ciudadano.

¿Qué es la regla 50+1?

En 1998 se impuso en la Bundesliga la regla 50+1, la cual aseguraba que los socios tenían al menos el poder el 50% del club más un 1% extra para poder ser mayoría en los votos, entonces siempre se haga lo que decidan los socios y no los privados que tienen alguna parte del club.

Pero siempre hay una excepción a la regla y esa excepción en la Bundesliga es RB Leipzig, propiedad de Red Bull. Que dejó un padrón muy reducido de socios y todos ellos están vinculados con Red Bull, de esta forma se hace lo que quiere la empresa, y en cierto modo no cumplen la regla, algo que siempre reclaman hinchadas rivales.

