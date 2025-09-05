En campaña, Sturzenegger vuelve kirchnerista a Macri (y omite datos)

A través de un pedido de acceso a la información pública, Chequeado accedió a los datos correspondientes al período 2013 / mayo de 2021. En ese lapso, la mayoría de los años dan un saldo negativo, es decir que egresaron más argentinos de los que ingresaron o regresaron. El mayor pico, el año en el que se registraron mayor cantidad de salidas fue 2015; desde entonces se recuperó hasta 2018 y tuvo un nuevo aumento de los egresos en 2019, aunque en menor proporción. En 2015 el saldo negativo fue de más de 722 mil personas, mientras que en 2019 de más de 325 mil.

El análisis de Chequeado llega a mayo 2021, por lo que no hay datos sobre la emigración entre 2021 y 2023. Sí existen datos de la ONU que indican que en 2020 emigró poco más de un millón de argentinos. El punto en debate en esta nota no es si emigraron más argentinos durante el gobierno de Macri, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández o de Javier Milei: sin datos oficiales resulta extremadamente difícil de comprobar.

Lo que se pretende marcar aquí es que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un éxodo notorio de argentinos, y esa información fue debidamente ocultada por Sturzenegger, que englobó al kirchnerismo entre 2013 y 2023 como si Macri no hubiera sido Presidente (y él no hubiera sido su funcionario...)

El gráfico a continuación son datos de la ONU, que llegan sólo hasta 2020:

image

