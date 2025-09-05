El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger realizó un polémico posteo en su cuenta de X, a horas de las elecciones en PBA (rige la veda que prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos, pero las redes sociales son una especie de gris...).
DESMEMORIADO
En campaña, Sturzenegger vuelve kirchnerista a Macri (y omite datos)
Federico Sturzenegger llamó a votar contra el kirchnerismo y manipuló datos, al punto de borrar totalmente a Mauricio Macri pese a haber sido su funcionario.
"El problema del kirchnerismo no es solo que se robaron todo. Es que nos robaron lo más importante que tenemos: nuestros hijos. 2 millones emigraron entre 2013 y 2023. El domingo es votar para salvar tu familia. Votar kirchnerismo sería ver crecer a nuestros nietos x zoom", escribió en su cuenta de X. Dicha publicación fue compartida por el propio Javier Milei.
Sobre esta afirmación, vale hacer algunas aclaraciones: en primer lugar, parece olvidar que Mauricio Macri fue presidente entre 2015 y 2019. Sugestivo olvido, ya que Sturzenegger fue presidente del Banco Central en ese gobierno, entre 2015 y 2018. ¿O acaso Macri era kirchnerista y no nos enteramos?
Pero también corresponde aclarar que el dato sobre la emigración argentina que brinda el actual ministro de Milei es, como mínimo, tendenciosa. Primero, porque en la Argentina no existe una serie de datos históricos que registre la emigración internacional de los habitantes.
Pero el tema se puede abordar con datos del saldo migratorio, es decir, la diferencia entre los ingresos y egresos de argentinos al país por los distintos pasos fronterizos habilitados. Sobre este tema había indagado el portal Chequeado, en 2022, cuando Macri también había culpado al Gobierno kirchnerista por el “éxodo” de argentinos.
A través de un pedido de acceso a la información pública, Chequeado accedió a los datos correspondientes al período 2013 / mayo de 2021. En ese lapso, la mayoría de los años dan un saldo negativo, es decir que egresaron más argentinos de los que ingresaron o regresaron. El mayor pico, el año en el que se registraron mayor cantidad de salidas fue 2015; desde entonces se recuperó hasta 2018 y tuvo un nuevo aumento de los egresos en 2019, aunque en menor proporción. En 2015 el saldo negativo fue de más de 722 mil personas, mientras que en 2019 de más de 325 mil.
El análisis de Chequeado llega a mayo 2021, por lo que no hay datos sobre la emigración entre 2021 y 2023. Sí existen datos de la ONU que indican que en 2020 emigró poco más de un millón de argentinos. El punto en debate en esta nota no es si emigraron más argentinos durante el gobierno de Macri, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández o de Javier Milei: sin datos oficiales resulta extremadamente difícil de comprobar.
Lo que se pretende marcar aquí es que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un éxodo notorio de argentinos, y esa información fue debidamente ocultada por Sturzenegger, que englobó al kirchnerismo entre 2013 y 2023 como si Macri no hubiera sido Presidente (y él no hubiera sido su funcionario...)
El gráfico a continuación son datos de la ONU, que llegan sólo hasta 2020:
