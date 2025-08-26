Más audios de Diego Spagnuolo ahora contra Sturzenegger: "Me ibas a dar una mano"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notisolidaria/status/1960039587847541134&partner=&hide_thread=false Los audios de Spagnuolo: aparece uno nuevo que involucra a Sturzeneggerhttps://t.co/Ksu5YgtCUP pic.twitter.com/I7coiBoect — Noticias Solidarias - 4 Años (@notisolidaria) August 25, 2025

“Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”, dice Spagnuolo en los audios que aún se desconoce quién grabó.