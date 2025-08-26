Aparecen nuevos audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, en el marco del escándalo de las presuntas coimas en el organismo con la compra de medicamentos. En los fragmentos conocidos este martes (26/8), Spagnuolo relata una discusión con el ministro Federico Sturzenegger sobre quien comenta que interviene de ‘facto’ organismos del Estado.
ESCÁNDALO DE LAS COIMAS
Más audios de Diego Spagnuolo ahora contra Sturzenegger: "Me ibas a dar una mano"
Nuevos audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, ahora sobre el rol del ministro Federico Sturzenegger y una conversación sobre favores.
Diego Spagnuolo: “Se te meten”
En las grabaciones conocidas este martes, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, critica duramente al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y menciona un pedido de favores.
“Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”, dice Spagnuolo en los audios que aún se desconoce quién grabó.
"Me ibas a dar una mano"
En otro fragmento difundido este martes, el exfuncionario cuenta un intercambio con el ministro de Desregulación: “Le digo: ‘No, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano’. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No. no, disculpame, a mí personalmente. Federico me dijo: ‘Vos me ibas a dar una mano’. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo".
“‘¿Y cuál es la diferencia?’. Le digo: ‘Si no entendés cuál es la diferencia es al pedo que tengamos esta discusión. Pero, escuchame yo acabo de llegar a un lugar donde me están esperando, la seguimos en otro momento’“, concluyó.
Spagnuolo agrega: "Pero, decime en cinco minutos y qué sé yo si puedo hacer esto, esto y esto: ‘Mirá, lo hablamos en otro momento, tengo gente’. Me tuvo cinco minutos más hablando sin llegar a la nada, a lo que le terminé diciendo: ‘Disculpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo terminé de hablar con vos para una reunión. ¿Lo podés entender eso?’“.
