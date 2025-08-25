Nordelta es noticia por muertes misteriosas, narcos apresados y vecinos corruptos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960015721502589052&partner=&hide_thread=false DECLARA EL JEFE DE SEGURIDAD ACUSADO DE ENCUBRIMIENTO



Ariel de Vicentis trabajaba en el Country de donde escapó Kovalivker, quien está en la mira tras los audios de Diego Spagnuolo que lo apuntan por presuntas coimas.



Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24 pic.twitter.com/uKRoPqtxJU — A24.com (@A24COM) August 25, 2025

2-Elías Piccirillo, ex esposo de Jessica Cirio: arrestado en Nordelta

Debido a sus falsas denuncias y a estafas contra sus acreedores, el hombre de negocios terminó alojado en la cárcel de Ezeiza.

Las autoridades procedieron a su detención tras encontrarlo responsable de varios delitos.

El procedimiento se dio en el barrio de Nordelta, luego de que se registrara su escape a través de las imágenes de una cámara de seguridad.

NORDELTA



Así escapaba el marido de Jesica Cirio cuando fueron a detenerlo.



La justicia ademas dice que Cirio no puede estar ajena a las estafas de su marido, donde también hay involucrados 7 policías.



Cuánto cobró Jesica Cirio para casarse con Elías Piccirillo? pic.twitter.com/Sb7gESZH2v — “Yo soy Elvis” (@Ricdelsur) March 20, 2025

3-“Mi Sangre”: Henry de Jesús López Londoño

El juez federal Sebastián Ramos decomisó al menos cinco vehículos de alta gama y un lote en el Country Nordelta valuado en US$ 250 mil pertenecientes al citado capo narco colombiano.

Luego, fue extraditado por pedido de los Estados Unidos para ser juzgado por venta de estupefacientes y lavado de dinero.

Junto a López Lodoño cayeron otras 10 personas acusadas de ser meros testaferros o bien "prestanombres" del capo apresado en octubre de 2012.

En su fallo, el juez Ramos escribió:

Entre los años 2000 y 2012 los detenidos constituyeron varias sociedades comerciales con el posible fin de utilizarlas como sociedades pantalla para canalizar dinero producto de las ganancias que pudieran provenir de las actividades ilícitas.

image "Mi Sangre", López Londoño, uno de los narcos detenidos que tenían propiedades en Nordelta

4-Los Reyes del Norte”, narcos con mansiones de lujo

Autos de alta gama, mansiones, yates y financieras. "Los Reyes del Norte" estaban apostados en Nordelta y desde allí monitoreaban un negocio narco que fue detectado por la Policía Bonaerense. ¿El resultado? 14 detenidos en al menos 30 allanamientos.

Las detenciones se sucedieron tras más de 30 allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Se les decomisaron 6 kilos de cocaína, 4,5 kilos de marihuana, un kilo de cristal, 650 pastillas de éxtasis y 130 dosis de LSD.

También se incautó una embarcación tipo yate y ocho vehículos, entre ellos: un BMW, una camioneta Range Rover Evoque, un Chrysler Pt Cruiser, un Fiat 500, un Ford Focus, un Volkswagen Vento, una Renault Kangoo y un Peugeot 206.

De acuerdo a la investigación, la banda era liderada por un sujeto conocido como “Reyes”, quien tenía uno de sus domicilios en Nordelta.

image Narcos con casas de lujo y autos de alta gama

5-Misterio en Nordelta: encontraron muerta a la ex nuera de Carlos Corach

Olivia Lazzaro había sido pareja de Natalio, hijo del ex Ministro del Interior.

Se encontraba en medio de un proceso legal en su contra, representada por Ana Rosenfeld

Con apenas 49 años, la encontraron muerta en su departamento de Nordelta.

Podía su testimonio afectar la causa Siemens, en manos del juez federal Ariel Lijo, donde los Corach fueron investigados.

El cuerpo de Lazzaro, quien involucró a Corach padre en las mordidas del gigante alemán, fue encontrado por una vecina y amiga en su habitación en la torre Tequirí del barrio Puerto Escondido.

Junto al cuerpo, Policía Científica halló psicofármacos, “blisters vacíos”, según marcó un reporte posterior.

Sin embargo, un suicidio no fue la principal hipótesis de la fiscal María Toso.