Eliminatorias: Las 3 figuras que Carlo Ancelotti borró en Brasil

Brasil en este momento se encuentra 3º con 25 puntos, al igual que Ecuador que tiene mejor diferencia de goles que la “verdeamarela”. A lo máximo que puede aspirar el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti es el 2º puesto, ya que Argentina ya ganó la eliminatoria sacando 10 puntos de diferencia sobre 6 que quedan en juego.

Los convocados para esta doble fecha de Eliminatorias para Brasil son:

Arqueros : Alisson, Bento, Hugo Souza.

: Alisson, Bento, Hugo Souza. Defensores : Alexsandro, Caio Henrique, Fabricio Bruno, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Vanderson.

: Alexsandro, Caio Henrique, Fabricio Bruno, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Vanderson. Mediocampistas : Bruno Guimaraes, Joelinton, Casemiro, Paquetá, Andrey Santos.

: Bruno Guimaraes, Joelinton, Casemiro, Paquetá, Andrey Santos. Delanteros: Raphinha, Estevao, Richarlison, Joao Pedro, Cunha, Martinelli, Luiz Henrique, Kaio Jorge.

Brasil intentará ganar su 6º Mundial, ampliando su diferencia y reafirmando su reinado histórico a nivel mundial. Veremos si Carlo Ancelotti les devuelve la gloria y Brasil se termina consagrando nuevamente en tierras norteamericanas.

