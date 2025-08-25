Brasil es uno de los equipos que representarán a Sudamérica en el próximo Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá y cerrará estas eliminatorias en la doble fecha de septiembre. Allí recibirá a Chile (ya eliminado) y visitará a Bolivia (con chances de meterse en el repechaje). Para esos dos encuentros no estarán presentes Neymar, Vinicius y Rodrygo por decisión de Carlo Ancelotti.
SIN EL TRIDENTE
Eliminatorias: Las 3 figuras que Carlo Ancelotti borró en Brasil
Brasil, ya clasificado al Mundial 2026, cierra las eliminatorias con la ausencia de 3 de sus figuras por decisión de Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti saca a Neymar, Vinicius y Rodrygo
Con Brasil ya clasificado Carlo Ancelotti decidió dejar fuera de convocatoria a tres de sus figuras, ellos son, Neymar, Vinicius y Rodrygo. Los tres por motivos diferentes, pero el principal es que el entrenador italiano quiere probar jugadores nuevos para ver si le pueden aportar algo a Brasil.
Neymar sufrió un golpe en su rodilla y tiene una molestia, por eso no lo convocó Ancelotti. El DT italiano dijo que no necesitaba probarlo ya que conoce su rendimiento y que sabe que lo puede aportar el jugador de Santos a Brasil de cara a la Copa del Mundo. Por eso evitó forzarlo si tiene una molestia.
Vinicius es uno de los que podría haber sido convocado, ya que no tiene lesión, sino una suspensión de una fecha. El jugador del Real Madrid no estará presente por suspensión ante Chile, pero si podría haber estado ante Bolivia en el segundo partido, pero evidentemente ya tiene su lugar asegurado en el próximo Mundial, al igual que Neymar.
Por último, Rodrygo Goes es el que tampoco fue convocado. El delantero de Real Madrid viene de una lesión y recién ahora se está poniendo a punto, por eso tampoco fue convocado. Evidentemente si no pasa nada raro de acá al Mundial los tres dirán presentes en el próximo Mundial 2026 de los Estados Unidos, Canadá y México.
Brasil en este momento se encuentra 3º con 25 puntos, al igual que Ecuador que tiene mejor diferencia de goles que la “verdeamarela”. A lo máximo que puede aspirar el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti es el 2º puesto, ya que Argentina ya ganó la eliminatoria sacando 10 puntos de diferencia sobre 6 que quedan en juego.
Los convocados para esta doble fecha de Eliminatorias para Brasil son:
- Arqueros: Alisson, Bento, Hugo Souza.
- Defensores: Alexsandro, Caio Henrique, Fabricio Bruno, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Vanderson.
- Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Joelinton, Casemiro, Paquetá, Andrey Santos.
- Delanteros: Raphinha, Estevao, Richarlison, Joao Pedro, Cunha, Martinelli, Luiz Henrique, Kaio Jorge.
Brasil intentará ganar su 6º Mundial, ampliando su diferencia y reafirmando su reinado histórico a nivel mundial. Veremos si Carlo Ancelotti les devuelve la gloria y Brasil se termina consagrando nuevamente en tierras norteamericanas.
