Selección de Brasil: Grave lesión le abre las puertas a Neymar para el Mundial 2026.

De esta forma se abre una puerta para otro jugador para reemplazar a Estevao, y ese jugador sería nada más y nada menos que Neymar, que sería llamado por Ancelotti, quien habló muy bien del delantero del Santos en los últimos días.

rodrygo Rodrygo, otro de los lesionados de la Selección de Brasil.

Sin Estevao y Rodrygo gana terreno Neymar

Hace algunas semanas se confirmaba lo que muchos no podían creer, Neymar se quedaba afuera del Mundial, Carlo Ancelotti tenía definida la delantera y no estaba incluido el astro brasilero por una cuestión de rendimiento. Pero ahora todo cambió.

El primero en lesionarse de gravedad fue Rodrygo, el delantero de Real Madrid. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha. Lesión que le demandará aproximadamente 8 meses de recuperación. Seguramente volverá en los últimos días del 2026 o ya en 2027.

Este fin de semana se lesionó Estevao, muy considerado por Carlo Ancelotti para la Selección de Brasil. La lesión de la joven estrella no es de la misma gravedad que la de Rodrygo pero de todas formas no llega a recuperarse por completo para llegar bien a la Copa del Mundo.

Con estas lesiones la realidad de Neymar cambia, y más con las palabras de elogio que tuvo Carlo Ancelotti en estos días con el futbolista del Santos, que no está pasando un buen momento en el club brasilero, pero el italiano ve otra cosa.

Lo cierto es que allegados al entrenador italiano confirmaron que llamaría a Neymar, y el astro brasilero finalmente será incluido entre los 26 jugadores que llevará Brasil al Mundial 2026. Más allá de su bajo rendimiento el Mundial despierta a todos los jugadores, por eso con Neymar en el equipo las chances de Brasil se agigantan.

Carlo-Ancelotti.webp Ante las lesiones de Rodrygo y Estevao, Ancelotti llevaría a Neymar a la Copa del Mundo.

Las declaraciones de Carlo Ancelotti sobre Neymar

Previo a la lesión de Estevao el entrenador de Brasil habló muy bien de Neymar. Fue luego de la derrota en el amistoso ante Francia. Carlo Ancelotti sorprendió diciendo:

“Tiene un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial.”

Esto lo declaró en base a los reclamos de la gente para que lo incluya, pero sus declaraciones no quedaron ahí, siguió diciendo esto:

“Actualmente está siendo evaluado por la CBF y por mí. Todavía le quedan dos meses para demostrar que tiene las cualidades necesarias para jugar la Copa del Mundo. Tras su lesión de rodilla, ha vuelto con fuerza. Está marcando goles. Tiene que seguir por este camino y mejorar su forma física. Va por buen camino.”

Estas palabras ya acercaban a Neymar a la Selección de Brasil, algo impensado, y ahora con la lesión de Estevao sería inminente la convocatoria de Ancelotti para que el astro del Santos dispute el próximo Mundial 2026.

Los partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil integrará el grupo “C” junto a Marruecos, Haití y Escocia. Debutará con los africanos el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su segundo partido será ante los centroamericanos el 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Cerrará su participación en primera fase con los europeos el 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Si consigue el 1º o 2º puesto en la zona se cruzará con alguno del grupo “F” (Holanda, Japón, Túnez y Suecia) en los 16vos de final.

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