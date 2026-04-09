Es sabido que la MLS es un gran atractivo para estrellas cerca del retiro, Messi, Suarez, Alba y muchos más ya le dijeron que sí hace algunos años. Según el diario norteamericano The Athletic, una de las máximas figuras en la historia de la Selección de Brasil está en negociación con el Cincinnati para sumarse después del Mundial 2026.
BOMBAZO
Neymar a la MLS: Cincinnati negocia el pase del astro tras su exclusión del Mundial 2026
¿Neymar se retira en EE.UU.? Cincinnati negocia con el ídolo del Santos. Los detalles del conflicto con Ancelotti que lo dejaría fuera del Mundial 2026.
¿Por qué Neymar negocia su llegada al Cincinnati de la MLS?
El jugador del que estamos hablando es nada más y nada menos que del máximo goleador en la historia de la Selección de Brasil, un verdadero peso pesado por más que muchos no piensen lo mismo. Ese jugador es Neymar, quien supo brillar con Messi en Barcelona y PSG se podría convertir en su rival de liga.
Según el medio norteamericano, el club y Neymar se encuentran en negociaciones iniciales para ver si llegan a buen puerto para que el futbolista brasilero se sume en la próxima temporada. Cincinnati preguntó por las pretensiones del actual jugador del Santos y a su vez hace un estudio interno de si es conveniente o no su contratación.
La traba reglamentaria: El cupo de Jugador Franquicia en Cincinnati
Más allá de que ambas partes lleguen a buen puerto y Neymar decida mudarse a Norteamérica para terminar su carrera, hay un movimiento reglamentario que deberá hacer Cincinnati antes de contratar al brasilero, algo que puede ser un palo en la rueda, y eso es desprenderse de un jugador franquicia.
Actualmente Cincinnati tiene los 3 cupos ocupados por Kévin Denkey, Miles Robinson, Evander. Entonces como el salario de Neymar será superior al límite impuesto por la MLS deberá ser si o si jugador franquicia. Pero algunas fuentes dicen que el club tiene pensado en vender a Denkey, ya que es el que tiene salida directa a Europa por ser la figura del equipo.
Neymar ya estuvo cerca de la MLS
Cuando Neymar dejó Al-Hilal un club de la MLS tuvo conversaciones serias y muy cerca de contratarlo. Ese equipo es Chicago Fire, pero el astro brasilero eligió volver a Brasil y jugar a corto plazo en el Santos, recuperar su nivel y así volver a Europa y la Selección de Brasil. Algo que lamentablemente para el jugador no sucedió.
Neymar vs. Carlo Ancelotti: El fin del sueño del Mundial 2026
Desde que llegó Neymar a Santos las cosas no salieron como pensaba. Llegó con un contrato por 6 meses, ya que el jugador pensaba recuperar el nivel, volver a Europa y a la selección brasilera, pero los planes del jugador no salieron bien. Las lesiones y su descuido físico por salidas nocturnas le pasaron factura.
Jugó poco, se salvó del descenso con Santos, y renovó hasta fines de 2026 su contrato con el “Peixe”. En la temporada actual no mejoraron sus números, al punto tal que algunos ya lo dan fuera del Mundial 2026, algo que no es ilógico si vemos que Ancelotti no lo citó nunca a pesar de que el futbolista fue uno de los que influyó para que llegara y se reunió apenas asumió.
Debido a esto el jugador está molesto porque considera que el entrenador italiano no le dio una oportunidad ni cumplió con lo hablado apenas asumió, y lo dejó entrever en las declaraciones que hizo luego de quedarse afuera de la fecha FIFA de marzo.
“Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado, pero el enfoque sigue siendo el mismo. Todavía queda una convocatoria final y el sueño sigue vivo.”
Lo cierto es que el jugador sabe que estaría afuera de la Copa del Mundo, y por eso ya está pensando en sus próximos movimientos. Hay que ver cómo reacciona cuando se confirme su ausencia en el Mundial, ya que algunos allegados dijeron que le afectó tanto no ser convocado por Ancelotti que pensó en la idea del retiro.
Lo cierto es que la historia con Cincinnati está verde y todo dependerá del estado de ánimo con el que quede Neymar luego de ser excluido de la Copa del Mundo, ya que muchos confirman que Ancelotti no lo llevará. Veremos si se va a EEUU o finalmente se quede sin objetivos y decide retirarse.
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