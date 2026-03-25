El fichaje ya es oficial. Lionel Messi, Luis Suárez y compañía tendrán ahora un nuevo gran rival en el sur de Florida: Antoine Griezmann firmó su contrato con Orlando City y se convertirá en una de las nuevas estrellas de la Major League Soccer.
COMO MESSI EN EL INTER
El millonario sueldo que Antoine Griezmann cobrará en la MLS
El francés oficializó su vínculo con Orlando City y se sumará a la Major League Soccer después del Mundial 2026.
El delantero francés oficializó su llegada tras viajar a Orlando para ultimar los detalles con los 'Leones de Florida', una franquicia que en el pasado contó con figuras como Kaká y Alexandre Pato. El acuerdo contempla dos temporadas de contrato con opción a una tercera.
De este modo, el galo terminará primero la temporada con el Atlético de Madrid antes de iniciar su aventura en Estados Unidos. El conjunto de Diego Simeone todavía tiene objetivos por delante: disputará la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en Sevilla y sigue con vida en la Champions League, donde deberá enfrentarse al Barcelona en los cuartos de final. En LaLiga, en cambio, el Atlético marcha cuarto, muy por detrás del Real Madrid y el Barça, lo que deja prácticamente descartada la pelea por el título.
De referente del Atlético a jugador franquicia en la MLS
Antoine Griezmann también cambia de escenario económico con su salto a la Major League Soccer. En el Atlético de Madrid, el delantero francés percibía alrededor de 12,5 millones de euros anuales, una cifra que lo colocaba entre los contratos más altos del plantel rojiblanco, aunque todavía por detrás de Jan Oblak. Según los datos difundidos, el arquero esloveno supera los 20 millones de euros por temporada tras su última renovación y es hoy el mejor pago del club.
En Orlando City, en cambio, el atacante llegará con el estatus de Designated Player, la categoría especial que permite a las franquicias de la MLS superar el límite salarial que rige para el resto del plantel. Bajo ese modelo, los clubes pueden destinar contratos mucho más altos a un número reducido de futbolistas que funcionan como grandes apuestas deportivas y comerciales.
Ese será justamente el caso de Griezmann. Según lo publicado por Marca, el francés tendría en Florida un sueldo asegurado cercano a los 12 millones de dólares, una cifra que luego podría trepar hasta los 20 millones anuales gracias a acuerdos comerciales y patrocinios vinculados a su desembarco en la MLS. La intención de Orlando City es clara: convertir al campeón del mundo en una de las nuevas caras del proyecto deportivo y, al mismo tiempo, en una figura capaz de multiplicar la visibilidad internacional de la franquicia.
Messi y el modelo de las superestrellas en la MLS
El caso del galo también se entiende mejor al compararlo con el modelo que hoy domina la MLS desde la llegada de Lionel Messi. El argentino es la gran referencia económica de la liga y su contrato en Inter Miami combina salario deportivo con múltiples acuerdos comerciales vinculados a su impacto global.
En términos estrictamente salariales, Messi percibe alrededor de 12 millones de dólares anuales como sueldo base, una cifra que puede elevarse hasta algo más de 20 millones cuando se suman bonificaciones y acuerdos comerciales ligados a su imagen.
Sin embargo, el propio copropietario del club, Jorge Mas, explicó que el impacto económico del argentino va mucho más allá de ese contrato deportivo. “Le pago a Messi, que vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año en todos los aspectos”, aseguró en una entrevista con Bloomberg, en referencia a un esquema que también incluye acuerdos vinculados a socios comerciales de la liga como Apple, Adidas y otros patrocinadores.
En el caso de Griezmann, Orlando City apunta a una estructura similar (aunque en una escala menor) aprovechando el impacto que todavía tiene el delantero francés en el mercado internacional del fútbol.
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