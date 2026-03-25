El millonario sueldo que Antoine Griezmann cobrará en la MLS

Ese será justamente el caso de Griezmann. Según lo publicado por Marca, el francés tendría en Florida un sueldo asegurado cercano a los 12 millones de dólares, una cifra que luego podría trepar hasta los 20 millones anuales gracias a acuerdos comerciales y patrocinios vinculados a su desembarco en la MLS. La intención de Orlando City es clara: convertir al campeón del mundo en una de las nuevas caras del proyecto deportivo y, al mismo tiempo, en una figura capaz de multiplicar la visibilidad internacional de la franquicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlandoCitySC/status/2036442923525439520?s=20&partner=&hide_thread=false ANTOINE GRIEZMANN IS A LION



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Messi y el modelo de las superestrellas en la MLS

El caso del galo también se entiende mejor al compararlo con el modelo que hoy domina la MLS desde la llegada de Lionel Messi. El argentino es la gran referencia económica de la liga y su contrato en Inter Miami combina salario deportivo con múltiples acuerdos comerciales vinculados a su impacto global.

En términos estrictamente salariales, Messi percibe alrededor de 12 millones de dólares anuales como sueldo base, una cifra que puede elevarse hasta algo más de 20 millones cuando se suman bonificaciones y acuerdos comerciales ligados a su imagen.

Sin embargo, el propio copropietario del club, Jorge Mas, explicó que el impacto económico del argentino va mucho más allá de ese contrato deportivo. “Le pago a Messi, que vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año en todos los aspectos”, aseguró en una entrevista con Bloomberg, en referencia a un esquema que también incluye acuerdos vinculados a socios comerciales de la liga como Apple, Adidas y otros patrocinadores.

En el caso de Griezmann, Orlando City apunta a una estructura similar (aunque en una escala menor) aprovechando el impacto que todavía tiene el delantero francés en el mercado internacional del fútbol.

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