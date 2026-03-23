El Sevilla destituye a Matías Almeyda tras una reunión que rompió su relación con la directiva

Según informaron periodistas de Radio Sevilla, el fondo ya tendría asegurada la financiación necesaria para ejecutar una oferta cercana a los 450 millones de euros, cifra que se mantiene como base de la negociación con los actuales accionistas del club.

El proceso se encuentra ahora en fase de due diligence, la auditoría interna que permitirá revisar las cuentas del Sevilla antes de cerrar definitivamente la operación. Las previsiones más optimistas apuntan a que el acuerdo podría firmarse entre finales de primavera y comienzos del verano, aunque todo depende también de la situación deportiva del equipo.

Y es que el posible descenso a Segunda División aparece como el gran factor de riesgo para la operación. De perder la categoría, el valor del club caería de forma drástica y la negociación con los inversores podría cambiar por completo.

La charla que selló el final de Almeyda en un Sevilla al límite

La destitución de Matías Almeyda terminó de definirse tras una reunión con la directiva que, según informó Radio Marca Sevilla, dejó al descubierto el delicado momento que atraviesa el equipo. De acuerdo con esa versión, el propio entrenador argentino habría reconocido ante los dirigentes que “sería un milagro ganar un partido de aquí al final del curso” y también “un milagro no descender”, una frase que terminó de precipitar la ruptura.

Almeyda se marcha del banquillo sevillista tras 32 partidos dirigidos entre la liga y Copa del Rey, con un balance de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas, números que reflejan el deterioro de una temporada que comenzó con mayor optimismo.

En LaLiga, el panorama tampoco es alentador. El Sevilla suma 31 puntos en 29 partidos y ocupa el puesto 15, en medio de una zona baja extremadamente apretada. Por encima aparece el Rayo Vallecano con 32 unidades, mientras que por debajo lo sigue de cerca el Alavés, también con 31. Más atrás se ubican el Elche con 29 puntos y, ya en zona de descenso, Mallorca con 28, Levante con 26 y Real Oviedo con 21. En las últimas cinco jornadas, el equipo dejó un balance irregular de una victoria, dos empates y dos derrotas, por lo que, con nueve fechas todavía por disputarse, el objetivo inmediato del club pasa por asegurar la permanencia en la categoría.

La victoria en LaLiga del Sevilla vs Barcelona. Matías Almeyda dirigió 32 partidos al frente del Sevilla entre Liga y Copa del Rey antes de ser destituido por el club andaluz.

El próximo desafío llegará fuera de casa: el Sevilla visitará al Real Oviedo en la siguiente jornada, un partido que ya aparece marcado como clave para cambiar la dinámica del equipo.

Mientras tanto, la directiva ya trabaja en el reemplazo. Según informó el periodista Santi Ortega, en el entorno del club ya circulan varios nombres para ocupar el banquillo: Manolo Jiménez, Luis García Plaza y Diego Martínez aparecen entre los principales candidatos para asumir el desafío de rescatar al Sevilla en el tramo final del campeonato.

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