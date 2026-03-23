José Mourinho sigue más vivo que nunca. El entrenador portugués mantiene con el Benfica un récord que ningún otro equipo de las grandes ligas europeas ha logrado sostener esta temporada. Sin embargo, mientras el equipo firma una marca histórica, también se juega buena parte del año en Europa y en el tramo final del campeonato portugués.
INSÓLITO
El increíble y molesto récord de Mourinho en Benfica que lo pone en lo más alto de Europa
El Benfica de José Mourinho firma una temporada estadísticamente extraordinaria en Europa, aunque la pelea por la liga portuguesa sigue completamente abierta.
Las águilas, actualmente terceras en la Primeira Liga con 65 puntos (los mismos que el Sporting de Lisboa, segundo por diferencia de gol), afrontan un cierre de temporada a todo o nada. Para arrebatarle el liderazgo al FC Porto de Francesco Farioli, que suma 69 unidades, el equipo de Mourinho necesita empezar a ganar con regularidad: quedan apenas siete jornadas por disputarse.
Es en medio de esa pelea por el título donde aparece el dato que vuelve particular la campaña del conjunto de Lisboa. El Benfica mantiene un récord que ningún otro club de las grandes ligas europeas ha conseguido esta temporada. Una estadística que, aunque positiva, también deja una enseñanza incómoda: a veces no perder no siempre significa ser el mejor.
El récord que nadie sostiene en Europa
En medio de la pelea por el título en la liga portuguesa, el Benfica sostiene un registro que ningún gigante del continente ha logrado mantener esta temporada. El equipo dirigido por José Mourinho acumula 27 partidos sin perder, una marca que hoy lo convierte en el único club invicto entre las grandes ligas europeas.
Ni siquiera los equipos con plantillas multimillonarias han podido sostener algo similar. Clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City o Arsenal ya conocen lo que es perder algún partido en sus respectivos campeonatos durante la temporada.
El dato cobra todavía más valor si se observa el contexto. El Benfica no compite en una liga dominada por un solo club ni con presupuestos que marquen una diferencia abismal respecto a sus rivales directos. En Portugal, el margen entre los tres grandes es mucho más estrecho.
Tanto el FC Porto como el Sporting CP tienen capacidad para reforzarse con jugadores de nivel similar, lo que convierte a la Primeira Liga en un torneo altamente competitivo cada temporada. En ese escenario, sostener 27 partidos invicto no es un detalle menor, aunque también explique por qué los empates terminaron jugando un papel clave en la lucha por el campeonato.
Todo o nada: la liga, el único frente que le queda al Benfica
El tramo final de la temporada dejó al Benfica con un único objetivo sobre la mesa. Tras despedirse de las demás competiciones, el equipo de José Mourinho concentra todas sus energías en la Primeira Liga, donde todavía mantiene intactas sus opciones de pelear por el título.
La eliminación en la Champions League frente al Real Madrid, en una serie que además estuvo marcada por la polémica alrededor del joven argentino Gianluca Prestianni, significó uno de los golpes más duros del año para el conjunto lisboeta. A ese revés europeo se sumó semanas después otro tropiezo local: el Benfica cayó 3-1 ante el Sporting Braga en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal y quedó también fuera de ese torneo.
Con ese panorama, el campeonato doméstico se convirtió en el único camino posible. A falta de siete jornadas, el Benfica continúa en plena pelea con el FC Porto y el Sporting de Lisboa en una recta final que promete definirse al detalle.
El calendario ahora ofrece una pausa obligada por la fecha FIFA, pero el margen de error es mínimo. El Benfica volverá a la acción el 3 de abril ante Casa Pia, un partido que puede marcar el inicio del sprint final para un equipo que mantiene un récord único en Europa y que ahora necesita algo más que invictos: necesita victorias para transformar la estadística en campeonato.
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