El increíble y molesto récord de Mourinho en Benfica que lo pone en lo más alto de Europa

El dato cobra todavía más valor si se observa el contexto. El Benfica no compite en una liga dominada por un solo club ni con presupuestos que marquen una diferencia abismal respecto a sus rivales directos. En Portugal, el margen entre los tres grandes es mucho más estrecho.

Tanto el FC Porto como el Sporting CP tienen capacidad para reforzarse con jugadores de nivel similar, lo que convierte a la Primeira Liga en un torneo altamente competitivo cada temporada. En ese escenario, sostener 27 partidos invicto no es un detalle menor, aunque también explique por qué los empates terminaron jugando un papel clave en la lucha por el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Footballtweet/status/2035700772512399548?s=20&partner=&hide_thread=false José Mourinho's Benfica remain the only team in Europe's big leagues to be unbeaten this season.



They are 7 games away from becoming Invincibles in Portugal's Primeira Liga.



However, despite being 27 games out of 27 without defeat they are four points behind FC Porto because… pic.twitter.com/NRzduoO5n1 — Football Tweet (@Footballtweet) March 22, 2026

Todo o nada: la liga, el único frente que le queda al Benfica

El tramo final de la temporada dejó al Benfica con un único objetivo sobre la mesa. Tras despedirse de las demás competiciones, el equipo de José Mourinho concentra todas sus energías en la Primeira Liga, donde todavía mantiene intactas sus opciones de pelear por el título.

La eliminación en la Champions League frente al Real Madrid, en una serie que además estuvo marcada por la polémica alrededor del joven argentino Gianluca Prestianni, significó uno de los golpes más duros del año para el conjunto lisboeta. A ese revés europeo se sumó semanas después otro tropiezo local: el Benfica cayó 3-1 ante el Sporting Braga en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal y quedó también fuera de ese torneo.

Con ese panorama, el campeonato doméstico se convirtió en el único camino posible. A falta de siete jornadas, el Benfica continúa en plena pelea con el FC Porto y el Sporting de Lisboa en una recta final que promete definirse al detalle.

El calendario ahora ofrece una pausa obligada por la fecha FIFA, pero el margen de error es mínimo. El Benfica volverá a la acción el 3 de abril ante Casa Pia, un partido que puede marcar el inicio del sprint final para un equipo que mantiene un récord único en Europa y que ahora necesita algo más que invictos: necesita victorias para transformar la estadística en campeonato.

-------------

Más en GOLAZO24:

River mete un bombazo y cierra un nuevo acuerdo con Chelsea: Muy cerca

¿Salida inesperada en River? El dato de Gustavo Yarroch sobre el futuro de Facundo Colidio que sacude a todos

Un insólito comentario sobre Boca en TyC Sports se hizo viral en redes

Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026