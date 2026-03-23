La novela llegó a su desenlace. Antoine Griezmann se convertirá en nuevo jugador de Orlando City, el movimiento que desde hace meses sobrevuela tanto al Atlético de Madrid como a la MLS. El delantero francés ya tiene todo encaminado para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos y, aprovechando el parón internacional por la fecha FIFA, viajará a Florida para ultimar los detalles finales de la operación.
CONFIRMADO
Antoine Griezmann jugará en Orlando City: acuerdo cerrado hasta 2028
El francés firmará por dos temporadas con opción a una tercera y se sumará a la MLS tras finalizar la temporada con el Atlético de Madrid.
El plan es claro: el futbolista cerrará primero su temporada con el Atlético de Madrid y luego realizará el salto a la liga estadounidense. Orlando aceptó ese calendario después de semanas de negociaciones, entendiendo que el atacante prefiere despedirse del club rojiblanco al final del curso europeo antes de iniciar su aventura en la MLS.
La confirmación llegó en las últimas horas desde múltiples fuentes internacionales. Fabrizio Romano, ESPN y el periodista Ben Jacobs coinciden en que el acuerdo está cerrado y que Griezmann firmará un contrato por dos temporadas con opción a una tercera, lo que podría extender su vínculo con la franquicia de Florida hasta 2028.
El estatus de jugador franquicia y el contrato millonario
La llegada de Antoine Griezmann a Orlando City también tiene una explicación económica clave dentro del sistema de la MLS. Al incorporarse en el verano, el delantero francés podrá ser registrado directamente como “Designated Player”, el estatus que permite a los clubes superar los límites salariales del resto del plantel.
El modelo de la liga estadounidense establece un tope salarial general para las plantillas, pero cada equipo dispone de un número limitado de futbolistas que pueden cobrar muy por encima de ese límite. Son los llamados jugadores franquicia, figuras que suelen concentrar los contratos más altos de cada club y que funcionan también como grandes apuestas deportivas y comerciales.
La diferencia no es menor. Bajo esa categoría, los salarios pueden escalar a cifras que van desde casi dos millones hasta contratos muy superiores, dependiendo del perfil del futbolista y del acuerdo comercial que se cierre. En el caso de Griezmann, el monto final todavía no fue revelado, aunque en Orlando esperan que su fichaje se convierta en uno de los movimientos más importantes de la historia reciente de la franquicia.
La cuestión del calendario ya había sido un punto central en las negociaciones. Si el francés se incorporaba a mitad de temporada, corría el riesgo de no poder ocupar ese estatus durante su primer año en la liga, algo que ya ocurrió en el pasado con figuras como Zlatan Ibrahimovi y Rodrigo De Paul, quienes debieron esperar hasta la temporada siguiente para cobrar bajo las condiciones completas de jugador franquicia.
Con el acuerdo ahora encaminado para el verano, Orlando City evita ese escenario y se asegura que Griezmann llegue directamente como su gran figura dentro del proyecto deportivo y comercial del club.
El último objetivo antes de despedirse del Atlético
Antes de iniciar su aventura en la MLS, Antoine Griezmann quiere cerrar su etapa en el Atlético de Madrid por la puerta grande. El delantero francés, máximo goleador histórico del club rojiblanco, afronta los últimos meses de la temporada con la intención de despedirse levantando un título.
El equipo de Diego Simeone todavía tiene dos frentes abiertos en este tramo decisivo del calendario. Por un lado aparece la Champions League, donde el Atlético deberá medirse con el Barcelona en una eliminatoria de alto voltaje que puede marcar el rumbo de la temporada europea del conjunto colchonero.
El otro gran objetivo está mucho más cerca. El Atlético disputará la final de la Copa del Rey el 18 de abril en Sevilla frente a la Real Sociedad, un partido que podría darle a Griezmann la oportunidad perfecta para cerrar su etapa en el club con un trofeo.
A sus 34 años y después de convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético, el francés busca que su despedida tenga un final acorde a su legado. Levantar un título antes de partir hacia Orlando sería, para él, la mejor manera de poner punto final a una de las historias más importantes del club en el último tiempo.
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