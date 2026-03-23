Antoine Griezmann jugará en Orlando City: acuerdo cerrado hasta 2028

La diferencia no es menor. Bajo esa categoría, los salarios pueden escalar a cifras que van desde casi dos millones hasta contratos muy superiores, dependiendo del perfil del futbolista y del acuerdo comercial que se cierre. En el caso de Griezmann, el monto final todavía no fue revelado, aunque en Orlando esperan que su fichaje se convierta en uno de los movimientos más importantes de la historia reciente de la franquicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JacobsBen/status/2036029780991087101?s=20&partner=&hide_thread=false Antoine Griezmann is set to sign for Orlando City this summer as a free agent.



The Atletico Madrid attacker has been given permission to travel to Orlando to finalise the transfer.



Griezemann has agreed terms through the end of the 2027/28 season.



Orlando had initially hoped… pic.twitter.com/PsbhZ2ab91 — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 23, 2026

La cuestión del calendario ya había sido un punto central en las negociaciones. Si el francés se incorporaba a mitad de temporada, corría el riesgo de no poder ocupar ese estatus durante su primer año en la liga, algo que ya ocurrió en el pasado con figuras como Zlatan Ibrahimovi y Rodrigo De Paul, quienes debieron esperar hasta la temporada siguiente para cobrar bajo las condiciones completas de jugador franquicia.

Con el acuerdo ahora encaminado para el verano, Orlando City evita ese escenario y se asegura que Griezmann llegue directamente como su gran figura dentro del proyecto deportivo y comercial del club.

El último objetivo antes de despedirse del Atlético

Antes de iniciar su aventura en la MLS, Antoine Griezmann quiere cerrar su etapa en el Atlético de Madrid por la puerta grande. El delantero francés, máximo goleador histórico del club rojiblanco, afronta los últimos meses de la temporada con la intención de despedirse levantando un título.

El equipo de Diego Simeone todavía tiene dos frentes abiertos en este tramo decisivo del calendario. Por un lado aparece la Champions League, donde el Atlético deberá medirse con el Barcelona en una eliminatoria de alto voltaje que puede marcar el rumbo de la temporada europea del conjunto colchonero.

Antoine Griezmann vs Galatasaray Máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann buscará despedirse del club levantando un título antes de iniciar su nueva etapa en Orlando City.

El otro gran objetivo está mucho más cerca. El Atlético disputará la final de la Copa del Rey el 18 de abril en Sevilla frente a la Real Sociedad, un partido que podría darle a Griezmann la oportunidad perfecta para cerrar su etapa en el club con un trofeo.

A sus 34 años y después de convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético, el francés busca que su despedida tenga un final acorde a su legado. Levantar un título antes de partir hacia Orlando sería, para él, la mejor manera de poner punto final a una de las historias más importantes del club en el último tiempo.

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