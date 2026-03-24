Ahora sí estalló el escándalo en el Real Madrid. Una revelación procedente de Francia ha dejado en el centro de la polémica al club blanco y, especialmente, a su departamento médico. De la larga lista de lesionados de la temporada al supuesto error en el diagnóstico de la rodilla de Kylian Mbappé, el debate vuelve a instalarse en Valdebebas.
ESCANDALOSO
Polémica médica en el Real Madrid: Kylian Mbappé fue diagnosticado en la rodilla equivocada
Tras viajar a París para revisar su lesión, donde fue visto junto a Ester Expósito, Kylian Mbappé recibió un diagnóstico distinto al del Real Madrid.
La polémica llega en un contexto delicado para el conjunto merengue. Durante los últimos meses, la plantilla ha sufrido una auténtica plaga de lesiones. Con Thibaut Courtois fuera durante semanas y múltiples bajas acumuladas, prácticamente todos los jugadores del primer equipo han pasado por la enfermería en algún momento de la temporada, una situación que incluso llegó a poner bajo la lupa el trabajo del preparador físico Antonio Pintus.
Entre esos casos, uno de los que más preocupación generó fue el de Kylian Mbappé. El delantero francés comenzó a arrastrar molestias en la rodilla tras un golpe sufrido el 7 de diciembre, lo que dio inicio a una etapa irregular marcada por partidos como titular, suplencias inesperadas y encuentros que no pudo terminar.
Durante ese periodo, el atacante también se perdió compromisos importantes, mientras el club intentaba gestionar la lesión sin que la situación pareciera especialmente grave. Sin embargo, lo que en su momento parecía una molestia controlada terminó convirtiéndose en el centro de una controversia que ahora sacude al Real Madrid.
Y es que la última información difundida en Francia y confirmada en España apunta a algo mucho más delicado: el diagnóstico inicial del club habría señalado la rodilla equivocada.
La revelación que cambia todo
La información que ahora sacude al Real Madrid llega desde Francia. El periodista Daniel Riolo, en el programa After Foot de RMC, aseguró que el club blanco se equivocó en el diagnóstico inicial de la lesión de Kylian Mbappé, señalando incluso la rodilla incorrecta. La noticia fue posteriormente confirmada en España por Miguel Ángel Díaz, en El Partidazo de COPE.
Según explicó Riolo, el delantero francés no quedó conforme con el manejo médico del club y decidió buscar una segunda opinión en París. Allí fue evaluado por el especialista Bertrand Sonnery-Cottet, uno de los médicos más reconocidos en lesiones de rodilla, quien detectó el problema real y planteó un tratamiento diferente.
El especialista descartó la operación y optó por un protocolo de fortalecimiento muscular, lo que permitió encauzar la recuperación del jugador. Pero la revelación dejó una frase que encendió la polémica: según Riolo, el entorno del futbolista entendió que “en Madrid habían trabajado mal” el diagnóstico inicial.
La información también reinterpreta lo que durante semanas había sido objeto de rumores. Cuando Mbappé viajó a Francia, donde incluso fue visto junto a Ester Expósito, en redes y algunos medios se habló de escapadas personales, enfado con el club o incluso falta de compromiso.
Ahora, con la nueva información sobre la mesa, ese viaje adquiere otro sentido: Mbappé no se fue de descanso ni de fiesta, sino a buscar el diagnóstico correcto de una lesión que en Madrid no terminaban de explicar. Una situación que deja muy tocado al departamento médico del Real Madrid y que vuelve a abrir el debate sobre la gestión física de la plantilla.
Courtois, la baja que encendió todas las alarmas
La polémica por el caso de Kylian Mbappé llega además en un momento especialmente sensible para el Real Madrid en materia física. El equipo blanco viene arrastrando una larga lista de lesiones a lo largo de la temporada, y una de las más importantes es la de Thibaut Courtois.
El club confirmó que el arquero belga sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, un problema que lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos un mes y medio. Lo que inicialmente parecía una simple sobrecarga terminó convirtiéndose en una baja de peso para el tramo decisivo del calendario.
La ausencia de Courtois obliga al Real Madrid a confiar nuevamente en Andriy Lunin, quien tendrá la responsabilidad de ocupar el arco en partidos clave tanto en LaLiga como en la Champions League. Sin embargo, el contexto no es sencillo: el ucraniano apenas suma cuatro partidos esta temporada, con ocho goles recibidos y solo una valla invicta.
Con el equipo peleando la liga con el Barcelona y preparándose para un nuevo desafío europeo, la baja del portero belga se suma a una temporada marcada por problemas físicos en la plantilla. Un escenario que ahora cobra todavía más relevancia tras la polémica surgida por el diagnóstico de Mbappé.
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