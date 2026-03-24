Daniel Levy ya mueve fichas: Tottenham negocia entrenador condicionado a la permanencia

El técnico que aparece primero en la lista del Tottenham

Detrás de las negociaciones del Tottenham aparece un nombre que desde hace tiempo seduce a Daniel Levy. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el principal apuntado por el club londinense para iniciar un nuevo ciclo es Roberto De Zerbi, entrenador italiano que actualmente se encuentra sin equipo.

Romano ya había señalado que el técnico es uno de los candidatos prioritarios para el banquillo de los Spurs en el próximo verano, siempre y cuando el Tottenham logre mantenerse en la Premier League. El nombre del italiano figura desde hace meses en la agenda del club, junto a otros perfiles que también se analizan para el futuro del proyecto deportivo.

De Zerbi viene de dirigir al Olympique de Marsella, donde cerró su etapa tras 33 partidos al frente del equipo: 18 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Más allá de la irregularidad en algunos resultados, el entrenador italiano logró ganarse rápidamente el respaldo de la afición gracias a su estilo ofensivo y su propuesta futbolística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2036207224503116001?s=20&partner=&hide_thread=false Roberto de Zerbi has always been a main candidate for Tottenham job in the summer, if Spurs stay in PL.



Top target as always reported since he left OM, with Pochettino another name on shortlist.



De Zerbi-Spurs, currently only a topic for June.



https://t.co/guQtMUYyqg pic.twitter.com/JlCfKSv00V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

El interés por el técnico no se limita únicamente al Tottenham. En Inglaterra también Liverpool sigue de cerca su situación, ya que el perfil del entrenador italiano encaja dentro de la nueva generación de técnicos que combinan presión alta, juego asociativo y protagonismo ofensivo.

Por ahora, cualquier movimiento quedará condicionado al desenlace de la temporada. Tottenham primero deberá asegurar su permanencia en la Premier League antes de poder avanzar definitivamente en la contratación del técnico que Daniel Levy imagina para su próximo proyecto.

Un Tottenham al borde del abismo

La realidad deportiva del Tottenham, sin embargo, es mucho más urgente que cualquier planificación a futuro. El equipo londinense viene de caer en la Premier League frente al Nottingham Forest, un rival directo en la lucha por la permanencia. La derrota volvió a encender todas las alarmas.

Hoy los Spurs ocupan el puesto 17 con 30 puntos, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Justo detrás aparece el West Ham con 29 unidades, mientras que más abajo ya se encuentran Burnley con 20 y Wolverhampton con 17.

Igor Tudor, DT del Tottenham. Igor Tudor, actual entrenador del Tottenham: en sus primeros siete partidos al frente del equipo suma una victoria, un empate y cinco derrotas. JUSTIN TALLIS / AFP

Por encima del Tottenham, la pelea también está muy ajustada. El Nottingham Forest suma 32 puntos, mientras que el Leeds marca el límite de la zona tranquila con 33, lo que deja a varios equipos separados por apenas un puñado de resultados en el tramo final del campeonato.

Un eventual descenso tendría consecuencias profundas para el club. La caída al Championship implicaría la pérdida de ingresos millonarios por derechos televisivos, además de obligar a una reducción de salarios y probablemente a la venta de algunas de sus figuras.

En ese contexto, cualquier planificación deportiva queda en segundo plano. El Tottenham acaba de quedar eliminado en octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, pero en Londres saben que ahora el único frente verdaderamente importante es otro: asegurar la permanencia en la Premier League.

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