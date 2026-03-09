Kylian Mbappé, entre su rodilla, el City y el Mundial: París, Ester Expósito y tensión en Madrid

El dato que circula en los medios españoles es todavía más inquietante. En el entorno del jugador consideran que ni siquiera un plazo cercano a los 100 días de recuperación garantizaría llegar en plenitud a la Copa del Mundo, lo que abre la puerta a una decisión más drástica: una posible intervención quirúrgica para resolver definitivamente la dolencia. Por ahora no hay confirmación oficial, pero el debate médico ya está instalado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SrNaninho/status/2029091806739095799?s=20&partner=&hide_thread=false #ELLARGUERO



El ligamento cruzado posterior izquierdo de Kylian Mbappé está AL LÍMITE.



La lesión es realmente importante.



Los tiempos que marca el Madrid es que vuelva para la vuelta contra el Manchester, y él NO lo comparte.



(@antonmeana)pic.twitter.com/71UZkNDJnG — Naninho (@SrNaninho) March 4, 2026

En ese contexto aparece la tensión con el Real Madrid. Mientras en el club lo necesitan cuanto antes para el cruce decisivo ante el Manchester City en Champions League, desde el círculo cercano de Mbappé la prioridad sería otra: proteger su físico pensando en el Mundial con Francia. Dos miradas distintas sobre el mismo problema que empiezan a marcar el pulso del caso.

Allí es donde se instala el debate de fondo. ¿Fue el Real Madrid quien condicionó la situación y no cuidó al delantero, forzándolo más de lo que debía? ¿O fue el propio Mbappé quien, en su intento por alcanzar registros históricos como los de Cristiano Ronaldo, terminó empujando su participación más allá de lo recomendable? Algunos medios apuntan en una dirección, otros en la contraria. Lo cierto es que el caso sigue rodeado de incógnitas y, tarde o temprano, alguien deberá contar qué ocurrió realmente con la rodilla del jugador que hoy mantiene en vilo al madridismo.

París, Hakimi y Ester Expósito: el foco mediático que lo cambia todo

Mientras el debate médico sigue abierto, las últimas 24 horas sumaron un capítulo que terminó de disparar el ruido alrededor de Mbappé. El delantero fue visto en París junto a la actriz española Ester Expósito, dejando la capital francesa, una imagen que rápidamente se viralizó en redes y que reavivó las especulaciones sobre su viaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carrusel/status/2030792036345934317?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Cómo está realmente Mbappé? Antoine Simonneau, corresponsal de ‘L’Equipe’



"Vino a Francia porque no se FÍA de los médicos del Real Madrid, que no encuentran el remedio"



"La arrastra durante tres meses un poco por su culpa, por la presión de sus entrenadores..." pic.twitter.com/OPRFK0j35t — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 8, 2026

En los días previos ya habían circulado versiones de que el jugador y la actriz habían sido vistos tanto en Madrid como en la propia capital parisina, aunque sin confirmación e imágenes claras. La aparición de ambos en público ayer terminó de validar lo que hasta entonces era solo un rumor.

Pero el contexto es lo que vuelve la escena más delicada para el madridismo. El viaje a Francia no fue uno más. Mbappé habría decidido trasladarse para buscar una segunda opinión médica sobre su rodilla, en un entorno sanitario de su confianza y dentro de un país donde su equipo privado mantiene vínculos desde hace años.

A eso se suman también algunas salidas nocturnas en París junto a su amigo Achraf Hakimi, imágenes que circularon en redes y que alimentaron aún más el debate. Para parte del entorno blanco, la combinación de todos estos elementos (el viaje, las consultas médicas externas y la exposición pública) termina reforzando una sensación incómoda: que el caso Mbappé ya no es solo una cuestión médica, sino también política dentro del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asistanaliz/status/2030795701786234976?s=20&partner=&hide_thread=false Kylian Mbappe ve Ester Exposito, Paris'te birlikte görüntülendi. pic.twitter.com/euvtgjhdGp — Asist Analiz (@asistanaliz) March 9, 2026

En medio de una lesión que podría marcar su temporada, el delantero vuelve a quedar en el centro de la tormenta. Y en Madrid, donde el cruce con el Manchester City ya asoma en el horizonte, cada gesto del francés empieza a ser leído con lupa.

