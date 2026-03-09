Ahora vuelve a hablarse de Kylian Mbappé. Ahora vuelve a encenderse el mundo blanco. Y ahora el debate es más intenso que nunca. Una lesión, un viaje a París y una aparición junto a Ester Expósito se mezclan con dos compromisos centrales en el horizonte: la Champions League con el Real Madrid y el Mundial 2026 con Francia.
PENSAR A CORTO O LARGO PLAZO
Kylian Mbappé, entre su rodilla, el City y el Mundial: París, Ester Expósito y tensión en Madrid
Una relación en discordia, sospechas de individualismo y dos objetivos que chocan: el Manchester City y el Mundial 2026.
Son dos mundos, dos entornos y dos decisiones por tomar. Así lo interpretan tanto el madridismo como el círculo cercano del delantero francés. Según reveló el programa El Larguero, de Cadena SER, Mbappé estaría jugando con una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda. Desde su entorno temen que forzar ahora su regreso pueda comprometer incluso su presencia en el Mundial.
En Valdebebas, en cambio, la urgencia es otra. El Real Madrid lo necesita para el cruce ante el Manchester City y confía en recuperarlo cuanto antes. Entre diagnósticos, segundas opiniones médicas y señales contradictorias, el caso Mbappé vuelve a abrir un dilema de fondo: pensar en el corto plazo de la Champions o proteger el futuro del jugador a un año de la gran cita con Francia.
La rodilla de Mbappé, una alarma que no se apaga
En Urgente24 el caso Kylian Mbappé y su rodilla viene siendo seguido de cerca desde hace semanas. No se trata solo de una molestia pasajera, sino de un problema físico que comenzó el pasado 7 de diciembre y que, tres meses después, todavía no encuentra una solución definitiva.
En las últimas horas el panorama sumó un nuevo capítulo. Según reveló el programa de la conducido por Manu Carreño, el delantero del Real Madrid estaría jugando con una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, una lesión más delicada de lo que inicialmente se había informado y que vuelve a encender la polémica. La situación abre un interrogante mayor: si el francés fuerza su regreso ahora, podría comprometer incluso su presencia en el Mundial 2026.
El dato que circula en los medios españoles es todavía más inquietante. En el entorno del jugador consideran que ni siquiera un plazo cercano a los 100 días de recuperación garantizaría llegar en plenitud a la Copa del Mundo, lo que abre la puerta a una decisión más drástica: una posible intervención quirúrgica para resolver definitivamente la dolencia. Por ahora no hay confirmación oficial, pero el debate médico ya está instalado.
En ese contexto aparece la tensión con el Real Madrid. Mientras en el club lo necesitan cuanto antes para el cruce decisivo ante el Manchester City en Champions League, desde el círculo cercano de Mbappé la prioridad sería otra: proteger su físico pensando en el Mundial con Francia. Dos miradas distintas sobre el mismo problema que empiezan a marcar el pulso del caso.
Allí es donde se instala el debate de fondo. ¿Fue el Real Madrid quien condicionó la situación y no cuidó al delantero, forzándolo más de lo que debía? ¿O fue el propio Mbappé quien, en su intento por alcanzar registros históricos como los de Cristiano Ronaldo, terminó empujando su participación más allá de lo recomendable? Algunos medios apuntan en una dirección, otros en la contraria. Lo cierto es que el caso sigue rodeado de incógnitas y, tarde o temprano, alguien deberá contar qué ocurrió realmente con la rodilla del jugador que hoy mantiene en vilo al madridismo.
París, Hakimi y Ester Expósito: el foco mediático que lo cambia todo
Mientras el debate médico sigue abierto, las últimas 24 horas sumaron un capítulo que terminó de disparar el ruido alrededor de Mbappé. El delantero fue visto en París junto a la actriz española Ester Expósito, dejando la capital francesa, una imagen que rápidamente se viralizó en redes y que reavivó las especulaciones sobre su viaje.
En los días previos ya habían circulado versiones de que el jugador y la actriz habían sido vistos tanto en Madrid como en la propia capital parisina, aunque sin confirmación e imágenes claras. La aparición de ambos en público ayer terminó de validar lo que hasta entonces era solo un rumor.
Pero el contexto es lo que vuelve la escena más delicada para el madridismo. El viaje a Francia no fue uno más. Mbappé habría decidido trasladarse para buscar una segunda opinión médica sobre su rodilla, en un entorno sanitario de su confianza y dentro de un país donde su equipo privado mantiene vínculos desde hace años.
A eso se suman también algunas salidas nocturnas en París junto a su amigo Achraf Hakimi, imágenes que circularon en redes y que alimentaron aún más el debate. Para parte del entorno blanco, la combinación de todos estos elementos (el viaje, las consultas médicas externas y la exposición pública) termina reforzando una sensación incómoda: que el caso Mbappé ya no es solo una cuestión médica, sino también política dentro del club.
En medio de una lesión que podría marcar su temporada, el delantero vuelve a quedar en el centro de la tormenta. Y en Madrid, donde el cruce con el Manchester City ya asoma en el horizonte, cada gesto del francés empieza a ser leído con lupa.
