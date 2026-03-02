Se encienden las alarmas en el mundo blanco: peligra la participación de Kylian Mbappé en la ida y la vuelta ante el Manchester City por la Champions League. El enfado del francés con la evolución de su rodilla lo llevó a buscar soluciones en su país de origen.
EN DUDA CONTRA EL CITY
Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia
El entorno del francés no está conforme con el tratamiento del club y decide buscar especialistas en Francia, con el Mundial 2026 en el horizonte.
Lo que días atrás era una preocupación interna empieza a tomar peso en Valdebebas. La estrella del Real Madrid, tras perderse la vuelta ante el Benfica, decidió viajar a Francia para consultar a especialistas por las molestias persistentes en su rodilla izquierda. En un primer momento se habló de un esguince en el ligamento lateral interno, aunque no se descarta ahora una afectación en el cruzado posterior. La falta de un diagnóstico definitivo terminó de acelerar la decisión.
En el club lo necesitan cuanto antes para el cruce del 11 y 17 de marzo frente al City. En el entorno del jugador, en cambio, la prioridad es otra: resolver el problema de raíz. Dos mundos, una decisión que empieza a marcar el pulso del vestuario. El Mundial 2026 asoma en el horizonte. Didier Deschamps o Álvaro Arbeloa. Francia o el Real Madrid. El corto plazo frente a la apuesta definitiva por el físico.
La versión de la prensa madrileña: incertidumbre total
Es que en las últimas horas, a la lesión ya conocida se le sumó un nuevo capítulo: un supuesto malestar en el entorno del jugador con el manejo médico del caso. Así lo divulgaron medios como Marca y AS, que hablan de una búsqueda de segundas opiniones tras casi tres meses sin una solución clara para la rodilla izquierda del delantero.
Según estas versiones, existiría incomodidad por la evolución del tratamiento desde aquella primera molestia del 7 de diciembre hasta hoy. El hecho de que Mbappé haya alternado presencias y ausencias, reapareciendo incluso en partidos de alta exigencia, alimentó las dudas sobre si el problema fue gestionado con la cautela suficiente.
Por eso el viaje a Francia no sería un simple control rutinario. El delantero decidió consultar especialistas de su confianza, dentro de un entorno médico que conoce desde sus etapas anteriores y que le ofrece mayor cercanía. El objetivo es claro: atacar el origen definitivo de la dolencia y evitar que el caso se prolongue hasta comprometer el tramo decisivo de la temporada.
Plantel al límite y el temor a repetir errores del pasado
A la incertidumbre por Mbappé se le suma un contexto deportivo delicado. Dani Ceballos, Éder Militão, Jude Bellingham y Dean Huijsen arrastran problemas físicos y no ofrecen garantías plenas de continuidad. El margen de rotación es mínimo para un cruce ante el Manchester City, que ya asoma en el horizonte y exige intensidad total durante 180 minutos.
Además, el escenario disciplinario tampoco ayuda: si Vinícius Jr., Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen o Álvaro Carreras ven tarjeta amarilla en el Bernabéu, quedarán suspendidos para la vuelta en el Etihad. Un detalle que condiciona planteamientos y obliga a medir riesgos en una eliminatoria de altísimo voltaje.
En Valdebebas, puertas adentro, también pesa otro antecedente. Nadie quiere repetir errores del pasado, cuando decisiones médicas apresuradas terminaron afectando carreras en el largo plazo. El recuerdo del caso Kaká (que postergó una intervención por priorizar compromisos inmediatos y nunca volvió a su mejor versión tras operarse) funciona como advertencia silenciosa. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la gestión del físico de Mbappé deja de ser solo un asunto de Champions y se convierte en una apuesta estratégica a futuro.
