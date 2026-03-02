Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldesmarque/status/2028447596331598062?s=20&partner=&hide_thread=false En el Real Madrid ya piensan que Mbappé deberá pasar por el quirófano.



Por eso el viaje a Francia no sería un simple control rutinario. El delantero decidió consultar especialistas de su confianza, dentro de un entorno médico que conoce desde sus etapas anteriores y que le ofrece mayor cercanía. El objetivo es claro: atacar el origen definitivo de la dolencia y evitar que el caso se prolongue hasta comprometer el tramo decisivo de la temporada.

Plantel al límite y el temor a repetir errores del pasado

A la incertidumbre por Mbappé se le suma un contexto deportivo delicado. Dani Ceballos, Éder Militão, Jude Bellingham y Dean Huijsen arrastran problemas físicos y no ofrecen garantías plenas de continuidad. El margen de rotación es mínimo para un cruce ante el Manchester City, que ya asoma en el horizonte y exige intensidad total durante 180 minutos.

Además, el escenario disciplinario tampoco ayuda: si Vinícius Jr., Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen o Álvaro Carreras ven tarjeta amarilla en el Bernabéu, quedarán suspendidos para la vuelta en el Etihad. Un detalle que condiciona planteamientos y obliga a medir riesgos en una eliminatoria de altísimo voltaje.

Real Madrid Atlético de Madrid Supercopa de España Gonzalo García y Rodrygo asoman como las principales alternativas ofensivas del Real Madrid, junto a Franco Mastantuono, en caso de bajas o sanciones en la delantera ante el Manchester City.

En Valdebebas, puertas adentro, también pesa otro antecedente. Nadie quiere repetir errores del pasado, cuando decisiones médicas apresuradas terminaron afectando carreras en el largo plazo. El recuerdo del caso Kaká (que postergó una intervención por priorizar compromisos inmediatos y nunca volvió a su mejor versión tras operarse) funciona como advertencia silenciosa. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la gestión del físico de Mbappé deja de ser solo un asunto de Champions y se convierte en una apuesta estratégica a futuro.

