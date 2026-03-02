Marley abrió fuego contra Gran Hermano por su relación con Santiago del Moro

Finalmente, ante la consulta del panelista Luis Bremer sobre su relación con el conductor reveló que cuando ingresó a Telefe le contó de su ingreso y dijo: “Siempre hubo buena onda”. “Después son pavadas”, expresó en relación a los rumores que indican que llevan una mala relación. A lo que la comunicadora agregó pícara: “Ahora en represalia no mirás Gran Hermano”.

Preocupación en Telefe por Gran Hermano

Es preciso recordar que desde hace días en Telefe se encendieron las alarmas a raíz del bajo nivel de audiencia del nuevo Gran Hermano. Aunque el formato fue un fenómeno en sus últimas temporadas, el presente de la televisión abierta muestra un panorama más complejo, con mayor disputa por la atención y una fuerte baja en la audiencia.

En la emisora monitorean cada señal previa al lanzamiento, desde la repercusión en redes hasta el desempeño del ciclo que funcionará como antesala. El objetivo actual es recuperar la magnitud que posicionó al programa entre lo más visto de la pantalla local.

El hábito de ver contenidos también se transformó, con un corrimiento sostenido hacia servicios digitales y streaming. Este cambio obliga a reforzar la promoción y ajustar la estrategia con el fin de intentar seducir nuevamente a grandes volúmenes de público.

Los sondeos iniciales y el interés moderado hicieron estallar la interna, ante la posibilidad de un comienzo más débil de lo previsto. La señal evalúa alternativas para reaccionar rápido si los números no acompañan y evitar que el envío pierda fuerza en sus primeras semanas.

