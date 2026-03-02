El regreso de Jimena Monteverde a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale no pasó desapercibido y tuvo como condimento un picante cruce con la nieta de la diva. Tras su abrupta salida para encarar La cocina rebelde, su propio ciclo, la chef fue recibida con ironías y chicanas al aire.
TENSIÓN Y HUMOR
Juana Viale le marcó la cancha a Jimena Monteverde tras el escándalo con Mirtha Legrand
La conductora Juana Viale aprovechó su programa para hablar con la cocinera luego de la polémica que se generó tras su posible salida del programa de la diva.
Antes de meterse de lleno en la cocina, la conductora la presentó como “la guachita máxima” y lanzó, entre risas: “Estoy feliz de que estemos en el mismo canal. ¿No podés estar en todas partes?”. La cocinera respondió con cautela: “Vamos a ver cómo llego a fin de año”. Pero la conductora redobló la apuesta: “Estabas llorando en todos lados”, en alusión al escándalo mediático.
Lejos de esquivar la polémica, la especialista en gastronomía admitió que atravesó un momento difícil. “Estaba angustiada”, aseguró, luego de que la presentadora la acusara de haber “llorado" ante los periodistas que la iban a buscar con el micrófono.
Si bien juntas se mostraron alegres preparando tragos para los invitados, dejaron en claro que la crisis fue real y que hubo momentos de preocupación detrás de cámara. Entre risas y chicanas, ambas expusieron diferencias, pero también demostraron que el vínculo sigue firme y que la química televisiva pudo más que cualquier conflicto.
Jimena Monteverde volvió con Mirtha Legrand pero no aseguró su continuidad
Hace algunos días Jimena Monteverde volvió a formar parte del equipo de Mirtha Legrand en El Trece lo que parecía cerrar la polémica por su abrupta salida, pero un nuevo dato volvió a encender las alarmas. La cocinera retomó su participación luego de días de tensión por incompatibilidades de agenda. Sin embargo, su vuelta no disipó las versiones de conflicto.
La chef lo había dejado debido a compromisos con su propio programa en la misma señal, lo que generó malestar. Incluso, la conductora, de 99 años, expresó públicamente su enojo por la situación. Tras volverse a incorporar, ya no comparte la mesa y sale al aire únicamente desde la cocina.
En diálogo con Intrusos, habló sobre su presente y dejó una frase que sembró incertidumbre. Si bien destacó su cariño por la conductora y reconoció que ambas atravesaron días difíciles, admitió que el escenario es incómodo. También aseguró que están buscando la mejor manera de adaptarse a esta nueva dinámica.
El momento más contundente llegó cuando fue consultada sobre la posibilidad de alejarse del histórico ciclo. “No depende de mí todavía, se va a saber en estas semanas”, respondió, dejando abierta la puerta a nuevos cambios. Así, aunque hubo reconciliación en pantalla, su continuidad sigue siendo una incógnita.
