Juana Viale le marcó la cancha a Jimena Monteverde tras el escándalo con Mirtha Legrand

Jimena Monteverde volvió con Mirtha Legrand pero no aseguró su continuidad

Hace algunos días Jimena Monteverde volvió a formar parte del equipo de Mirtha Legrand en El Trece lo que parecía cerrar la polémica por su abrupta salida, pero un nuevo dato volvió a encender las alarmas. La cocinera retomó su participación luego de días de tensión por incompatibilidades de agenda. Sin embargo, su vuelta no disipó las versiones de conflicto.

La chef lo había dejado debido a compromisos con su propio programa en la misma señal, lo que generó malestar. Incluso, la conductora, de 99 años, expresó públicamente su enojo por la situación. Tras volverse a incorporar, ya no comparte la mesa y sale al aire únicamente desde la cocina.

En diálogo con Intrusos, habló sobre su presente y dejó una frase que sembró incertidumbre. Si bien destacó su cariño por la conductora y reconoció que ambas atravesaron días difíciles, admitió que el escenario es incómodo. También aseguró que están buscando la mejor manera de adaptarse a esta nueva dinámica.

El momento más contundente llegó cuando fue consultada sobre la posibilidad de alejarse del histórico ciclo. “No depende de mí todavía, se va a saber en estas semanas”, respondió, dejando abierta la puerta a nuevos cambios. Así, aunque hubo reconciliación en pantalla, su continuidad sigue siendo una incógnita.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA