WhatsApp estrena la función que todos esperaron por años

La aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp, es una de las más usadas en el mundo no solo para usuarios personales sino también en grupos de trabajo y de estudios. Por esa razón incluirán una función sumamente esperada durante años.
Si bien hoy en día WhatsApp tiene muchas funciones para que el usuario posea más herramientas a la hora de comunicarse, esta nueva actualización que traen entre manos vendrá con algo novedoso y sumamente esperado durante mucho tiempo.
La función más esperada de WhatsApp
Próximamente la plataforma de mensajería tendrá una función muy útil para aquellos que utilizan la aplicación en el contexto laboral o educativo. También para usuarios que simplemente deseen utilizarla en el día a día.
La app incluirá los mensajes programados y sin duda es una función que será de gran ayuda. Se podrán usar en grupos y también en chats individuales, con lo cual se dejará asentada una fecha y hora para el envío de estos mensajes dentro de la aplicación.
Así las cosas, WhatsApp traerá una función muy usada en Telegram para seguir incluyendo herramientas que sus usuarios anhelaron hace años. Si bien todavía no está disponible, se espera que en las próximas semanas comience a funcionar.
