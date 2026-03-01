El imperio secreto de Khamenei: fortuna y negocios ocultos del poderoso ayatolá

Mientras la narrativa oficial presenta a Khamenei como un clérigo frugal, el balance consolidado de Setad revela un holding con tres pilares: bienes raíces confiscados (estimados en US$ 52.000 millones en 2013), participaciones corporativas (unos US$ 43.000 millones) y una red de empresas fachada y fundaciones “bonyad” que operan fuera del presupuesto estatal y sin supervisión parlamentaria.

El mismo informe habla de un hotel de lujo en la isla iraní de Kish, un complejo turístico de cinco estrellas poco visitado, pero que relacionan al grupo de poder.

image Isla Kish, Irán.

El corazón inmobiliario: 300 subastas en un mes

El motor inicial fue la confiscación masiva de propiedades. Amparada en leyes revolucionarias amplias, Setad obtuvo órdenes judiciales para incautar casas, granjas y comercios, con frecuencia de minorías religiosas, empresarios en desgracia o exiliados.

En mayo de 2013, registros de subastas mostraron casi 300 propiedades ofrecidas en un solo mes: departamentos en el norte de Teherán, terrenos agrícolas, tiendas e incluso complejos recreativos.

El mecanismo era doblemente lucrativo. Primero, la apropiación a costo prácticamente nulo; luego, la monetización vía subasta o reventa con descuentos a funcionarios afines.

Diversificación sectorial: telecomunicaciones, energía y banca

Desde los 2000, Setad profundizó su diversificación. Una filial adquirió 19% de la Compañía de Telecomunicaciones de Irán por unos US$ 3.000 millones en el marco de la privatización de 2009. Otra rama, Rey Investment Co., fue valorada por el Tesoro de Estados Unidos en US$ 40.000 millones hacia 2010, con intereses en petróleo, petroquímica, minería (zinc, oro), cemento y energía.

El entramado incluye holdings como Tadbir Economic Development Group y subsidiarias en telecomunicaciones y tecnología, además de bancos, aseguradoras y farmacéuticas. La estructura societaria —capas de propiedad indirecta, participaciones minoritarias y firmas que cotizan en la Bolsa de Teherán— dificulta rastrear al beneficiario final.

Para 2013, se contabilizaban al menos 37 empresas identificadas en sanciones estadounidenses y participaciones en dos docenas de compañías listadas.

2025: la guerra que expuso el “presupuesto paralelo”

El 13/06 de 2025, ataques israelíes golpearon instalaciones nucleares iraníes, como Natanz y Fordow. El conflicto de 12 días dejó al menos 627 muertos en Irán y más de 550 misiles balísticos disparados en represalia. Sin embargo, el dato fiscal relevante fue que no hubo una votación parlamentaria de emergencia para financiar la reposición de sistemas dañados.

La explicación reside en el “tesoro en la sombra”. A través de Setad y otras bonyads bajo control del Líder Supremo —como Bonyad Mostazafan y la fundación del santuario Astan Quds Razavi— el régimen dispone de flujos extrapresupuestarios.

Son empresas operativas que generan miles de millones anuales en telecomunicaciones, construcción, petroquímica y consumo masivo. En un contexto de sanciones y caída del rial, ese circuito permitió liquidez inmediata sin escrutinio institucional.

Sanciones, JCPOA y la elasticidad del imperio

En 2013 y 2021, Washington sancionó a Setad. Tras el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), la salida temporal de listas negras amplió su margen para operar con contrapartes no estadounidenses.

En 2018, la reimposición de sanciones forzó mayor uso de intermediarios y esquemas de comercio alternativo. Paradójicamente, períodos de crisis facilitaron compras de activos en dificultades a precios deprimidos, consolidando el portafolio.

¿Cuál es la fortuna actual del ayatolá y la Setad?

Las estimaciones oscilan entre US$100.000 millones y US$ 200.000 millones en activos totales bajo control del Líder Supremo, sumando Setad y otras fundaciones. De confirmarse el rango alto, la fortuna ubicaría al recientemente asesinado Alí Khamenei en la liga de magnates globales como Elon Musk, Jeff Bezos o Warren Buffett, aunque con la diferencia de que no es riqueza personal fundamentalmente transparente, sino un poder económico-institucional sin supervisión.

La sucesión del ayatolá —con figuras como Mojtaba Khamenei, hijo de Alí, mencionadas en círculos políticos— implicará también disputar el control de este aparato financiero.

En Irán, la aritmética del poder no se lee solo en el presupuesto nacional, sino en balances paralelos que, por décadas, han operado fuera de foco.

