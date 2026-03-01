El general de brigada Ahmad Vahidi, acusado por la justicia argentina por la voladura de la AMIA en 1994, fue nombrado comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La designación ocurre en un contexto de acefalía tras la muerte del general Mohamad Pakpur y el líder supremo Alí Jamenei durante incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel.
AMIA: EL ROL DE AHMAD VAHIDI
Irán designa a Ahmad Vahidi, prófugo por el atentado a la AMIA, como jefe de la Guardia Revolucionaria
El régimen iraní reestructura su cúpula militar tras las muertes de Alí Jamenei y el general Mohamad Pakpur en recientes ataques. Ahmad Vahidi sale a escena
Un prófugo de la justicia argentina por AMIA al frente de la fuerza élite
La designación de Ahmad Vahidi representa un desafío directo a la comunidad internacional y a los pedidos de captura de Interpol. Vahidi es uno de los principales señalados por la planificación del atentado terrorista contra la mutual judía en Buenos Aires, el ataque más cruento en la historia de Argentina. Con esta decisión, Teherán reafirma su línea dura en un momento de máxima fragilidad institucional.
Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia como Ministro de Defensa, asume el mando en reemplazo de Mohamad Pakpur. Según la agencia oficial Mehr, este movimiento busca estabilizar el control militar tras la pérdida de figuras clave como el jefe del Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, fallecidos en los recientes bombardeos sobre territorio iraní.
Acefalía por muerte de Ali Jamenei
La confirmación del fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei ha sumergido al régimen en una crisis de sucesión sin precedentes. La reestructuración del mando militar, que incluye a Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria, responde a la necesidad de blindar la estructura de poder castrense ante las bajas sufridas en el Consejo de Defensa y el Estado Mayor.
A pesar de las alertas rojas de Interpol y las acusaciones por terrorismo internacional que pesan sobre su figura, la figura de Vahidi surge como el nuevo pilar del organismo castrense. Este nombramiento no solo escala la tensión con Occidente, sino que reabre las heridas de la causa AMIA en Argentina, donde la justicia mantiene vigentes los pedidos de extradición del ahora jefe militar.
Ahmad Vahidi: El estratega de las sombras y el atentado a la AMIA
Ahmad Vahidi es una de las figuras más oscuras del régimen iraní y una pieza central en la impunidad del atentado a la AMIA (1994). Como entonces comandante de la Fuerza Quds, la unidad de élite para operaciones exteriores, la justicia argentina lo señala como uno de los autores ideológicos de la voladura que dejó 85 muertos.
Según la investigación del fiscal Alberto Nisman, Vahidi no solo participó en la reunión clave de 1993 en Mashhad donde se decidió el ataque, sino que fue quien propuso a Argentina como objetivo. Su rol fue operativo y decisorio: mientras el Ministerio de Inteligencia avalaba el plan, Vahidi ejecutaba la logística desde el núcleo de poder militar.
Desde 2006, pesa sobre él una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional firmado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Pese a su estatus de prófugo, Vahidi escaló en el poder político como Ministro de Defensa y del Interior. En 2011, protagonizó un escándalo diplomático al visitar Bolivia, país que debió expulsarlo ante la presión argentina. Hoy, su ascenso a jefe de la Guardia Revolucionaria ratifica el desafío de Irán hacia la justicia internacional.
