Irán designa a Ahmad Vahidi, prófugo por el atentado a la AMIA, como jefe de la Guardia Revolucionaria

Ahmad Vahidi: El estratega de las sombras y el atentado a la AMIA

Ahmad Vahidi es una de las figuras más oscuras del régimen iraní y una pieza central en la impunidad del atentado a la AMIA (1994). Como entonces comandante de la Fuerza Quds, la unidad de élite para operaciones exteriores, la justicia argentina lo señala como uno de los autores ideológicos de la voladura que dejó 85 muertos.

atentado amia victimas.jpg Víctimas del atentado contra la AMIA

Según la investigación del fiscal Alberto Nisman, Vahidi no solo participó en la reunión clave de 1993 en Mashhad donde se decidió el ataque, sino que fue quien propuso a Argentina como objetivo. Su rol fue operativo y decisorio: mientras el Ministerio de Inteligencia avalaba el plan, Vahidi ejecutaba la logística desde el núcleo de poder militar.

Desde 2006, pesa sobre él una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional firmado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Pese a su estatus de prófugo, Vahidi escaló en el poder político como Ministro de Defensa y del Interior. En 2011, protagonizó un escándalo diplomático al visitar Bolivia, país que debió expulsarlo ante la presión argentina. Hoy, su ascenso a jefe de la Guardia Revolucionaria ratifica el desafío de Irán hacia la justicia internacional.

