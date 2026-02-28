Milei y un adiós al "voto blando" por despidos, recesión, inflación, INDEC y Reforma Laboral

image

2-Blumberg/Atlas-Intel diagnosticó una fuerte caída

En el tope del ranking de preocupaciones de los argentinos según la agencia internacional figura la corrupción con el 43,9%, desplazando al desempleo (37,8%) y a la inflación (33,5%).

El dato se produjo tras el impacto del escándalo por la criptomoneda $LIBRA y el avance de causas judiciales vinculadas a la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

Un tercer tema que preocupó en febrero fue la supuesta manipulación de las cifras oficiales sobre inflación y pobreza que difunde el INDEC. Quien era su titular, Marco Lavagna, se fue dando un portazo.

El reporte se construyó sobre una muestra de 4.761 adultos en Argentina, con trabajo de campo entre el 19 y el 24 de febrero de 2026.

La desaprobación crece y la aprobación decrece:

3-Jorge Giaccobe: se consolida el diferencial negativo

Según el último informe de la consultora Giacobbe & Asociados, el mandatario fue desplazado del primer lugar por una de sus aliadas más estrechas.

El estudio, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero sobre 2500 casos, ubica a Javier Milei con una imagen positiva del 42,8% y una negativa que ha escalado al 47,1%: se va consolidando su diferencial negativo.

El estudio, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero sobre 2500 casos, ubica a Javier Milei con una imagen positiva del 42,8% y una negativa que ha escalado al 47,1%: se va consolidando su diferencial negativo.

El gráfico evolutivo muestra que aquella aprobación que supo rozar el 60% a mediados de 2024 pero fue descendiendo paulatinamente hasta cruzarse con la curva de rechazo a finales de 2025.

4-Di Tella: 3 meses de caída en la imagen

La imagen de Milei perdió impulso en febrero según el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad.

Marcó en febrero una baja de 0,6% respecto de enero. El retroceso se da tras la caída de comienzos de año, en un mes atravesado por la polémica en el INDEC y los cruces con sectores industriales.

El retroceso acumula tres meses consecutivos y se ubicó en 2,38 puntos, con una baja interanual del 6,8%.

La confianza es mayor entre hombres, jóvenes de 18 a 29 años y habitantes del Interior del país, mientras que los niveles más bajos se registran en el AMBA.

5-Zuban-Córdoba también ve una mayor imagen negativa

Más de la mitad de los argentinos (53%) desaprueba la gestión mientras que el 45 % acompaña.

6-Hugo Haime: rechazo a la reforma laboral

El experimentado encuestador auscultó que el 55% de los argentinos se opone a la “modernización laboral” y el 63 % cree que la apertura importadora no es la mejor política.

7-Mora Jozami 48 % negativo y 41 % positivo

La analista sostiene que “la cuestión económica y el costo de vida concentran el núcleo de las preocupaciones. Economía en general, bajos salarios y desempleo encabezan el ranking, muy por encima de temas como inseguridad, corrupción o dirigencia política. La segunda etapa de la gestión encuentra a la ciudadanía menos movilizada por la confrontación política y más atravesada por la experiencia económica cotidiana”.

Con un 23%, encabeza la lista de problemas "la economía en general", seguida por los "bajos salarios" (13%) y no para de crecer el temor al desempleo (11%).

Resultó llamativo que Milei quedara en el sexto lugar, con el 4%, es decir, peor posicionado que "los políticos" (3%), la propia Cristina Kirchner (3%) y el peronismo (3%).

8-Pulso Research: 2 de cada 3 ve mal la economía

Un trabajo realizado entre el 2 y el 9 de febrero, pone en cifras el contexto económico adverso marcado por ajuste y fuertes críticas sociales.

El 67,1% de los encuestados describe la situación económica nacional como “mala” o “muy mala” y el 69,5% sostiene que su situación personal es desfavorable.

Además, es mayor el número que desaprueba la reforma laboral que el que la auspicia.

9-DC: el escándalo del INDEC

La credibilidad del gobierno se vio afectada tras la salida tempestuosa de Marco Lavagna.

Cerca del 60% de los argentinos no cree en las estadísticas (inflación, pobreza, inversiones) difundidas por el gobierno nacional.

10-Poliarquía: ningún periodista oficialista entre los más valorados

En la lista que difunde la consultora sobre los comunicadores más creíbles, según los líderes de opinión de Argentina, no aparecen los representantes del 4to poder más cercanos a Javier Milei y La Libertad Avanza: Luis Majul, Cristina Pérez, Esteban Trebucq, Jonatan Viale o Nacho Ortelli.

Por el contrario, entre los 9 primeros todos son críticos de la Casa Rosada.