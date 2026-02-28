El arranque de 2026 trajo claras señales de alerta para la Casa Rosada en materia de opinión pública, consecuencia de la economía de Javier Milei, que sólo tiene malas noticias para asalariados y empresas que manufacturan para el consumo masivo, y apelan a despidos importantes para reducir costos. Esto sucede pese al voto ganador de La Libertad Avanza en octubre 2025.
ENCUESTADORAS VIERON CAIDA EN FEBRERO
Milei y un adiós al "voto blando" por despidos, recesión, inflación, INDEC y Reforma Laboral
10 coincidencias sobre caída de Milei: Bloomberg, Zuban-Córdoba, Cristián Buttié, Giaccobe, Hugo Haime, Synopsis, Mora Jozami, DC, Poliarquía y Pulso Research.
1-Cristian Buttié: “se erosiona el voto blando”
El consultor de CB, uno de los que más aciertos tuvo en Argentina en los últimos 2 años, sostiene que la Argentina se maneja en un escenario de tercios.
“La gente sabe bien lo que no quiere. Milei està parado sobre los mismos 30 puntos que sacó en las PASO de 2023”.
Milei, que encabezaba hasta hace poco a nivel regional el índice de presidentes más valorados ha caído hasta el octavo puesto:
2-Blumberg/Atlas-Intel diagnosticó una fuerte caída
En el tope del ranking de preocupaciones de los argentinos según la agencia internacional figura la corrupción con el 43,9%, desplazando al desempleo (37,8%) y a la inflación (33,5%).
El dato se produjo tras el impacto del escándalo por la criptomoneda $LIBRA y el avance de causas judiciales vinculadas a la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
Un tercer tema que preocupó en febrero fue la supuesta manipulación de las cifras oficiales sobre inflación y pobreza que difunde el INDEC. Quien era su titular, Marco Lavagna, se fue dando un portazo.
El reporte se construyó sobre una muestra de 4.761 adultos en Argentina, con trabajo de campo entre el 19 y el 24 de febrero de 2026.
La desaprobación crece y la aprobación decrece:
3-Jorge Giaccobe: se consolida el diferencial negativo
Según el último informe de la consultora Giacobbe & Asociados, el mandatario fue desplazado del primer lugar por una de sus aliadas más estrechas.
El estudio, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero sobre 2500 casos, ubica a Javier Milei con una imagen positiva del 42,8% y una negativa que ha escalado al 47,1%: se va consolidando su diferencial negativo.
4-Di Tella: 3 meses de caída en la imagen
La imagen de Milei perdió impulso en febrero según el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad.
Marcó en febrero una baja de 0,6% respecto de enero. El retroceso se da tras la caída de comienzos de año, en un mes atravesado por la polémica en el INDEC y los cruces con sectores industriales.
La confianza es mayor entre hombres, jóvenes de 18 a 29 años y habitantes del Interior del país, mientras que los niveles más bajos se registran en el AMBA.
5-Zuban-Córdoba también ve una mayor imagen negativa
Más de la mitad de los argentinos (53%) desaprueba la gestión mientras que el 45 % acompaña.
6-Hugo Haime: rechazo a la reforma laboral
El experimentado encuestador auscultó que el 55% de los argentinos se opone a la “modernización laboral” y el 63 % cree que la apertura importadora no es la mejor política.
7-Mora Jozami 48 % negativo y 41 % positivo
La analista sostiene que “la cuestión económica y el costo de vida concentran el núcleo de las preocupaciones. Economía en general, bajos salarios y desempleo encabezan el ranking, muy por encima de temas como inseguridad, corrupción o dirigencia política. La segunda etapa de la gestión encuentra a la ciudadanía menos movilizada por la confrontación política y más atravesada por la experiencia económica cotidiana”.
Con un 23%, encabeza la lista de problemas "la economía en general", seguida por los "bajos salarios" (13%) y no para de crecer el temor al desempleo (11%).
Resultó llamativo que Milei quedara en el sexto lugar, con el 4%, es decir, peor posicionado que "los políticos" (3%), la propia Cristina Kirchner (3%) y el peronismo (3%).
8-Pulso Research: 2 de cada 3 ve mal la economía
Un trabajo realizado entre el 2 y el 9 de febrero, pone en cifras el contexto económico adverso marcado por ajuste y fuertes críticas sociales.
El 67,1% de los encuestados describe la situación económica nacional como “mala” o “muy mala” y el 69,5% sostiene que su situación personal es desfavorable.
Además, es mayor el número que desaprueba la reforma laboral que el que la auspicia.
9-DC: el escándalo del INDEC
La credibilidad del gobierno se vio afectada tras la salida tempestuosa de Marco Lavagna.
Cerca del 60% de los argentinos no cree en las estadísticas (inflación, pobreza, inversiones) difundidas por el gobierno nacional.
10-Poliarquía: ningún periodista oficialista entre los más valorados
En la lista que difunde la consultora sobre los comunicadores más creíbles, según los líderes de opinión de Argentina, no aparecen los representantes del 4to poder más cercanos a Javier Milei y La Libertad Avanza: Luis Majul, Cristina Pérez, Esteban Trebucq, Jonatan Viale o Nacho Ortelli.
Por el contrario, entre los 9 primeros todos son críticos de la Casa Rosada.