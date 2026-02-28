Operación Furia Épica: USA atacó 500 objetivos, incluyendo a Khamenei, pero Irán cerró Ormuz

Los medios de comunicación iraníes, citando informes de la Media Luna Roja, dijeron que 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en ataques estadounidenses e israelíes que afectaron 24 provincias desde el sábado por la mañana.

Pero cuidado: Más del 90% de los misiles iraníes alcanzaron sus objetivos previstos en Israel, informa Tasnim.

Pero ¿Cuáles eran los objetivos? Hasta 20 jugadores de voleibol murieron en un ataque aéreo israelí contra un gimnasio en el sur de Irán, informa SNN.

El conflicto en Irán podría provocar un aumento en los precios del petróleo a 80-100 dólares por barril, escribe el Financial Times.

JAMENEI Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el sábado 28/02.

Ormuz

Irán ha bloqueado el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, según declaró el mayor general Ebrahim Jabari, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán está listo para una larga guerra, escribe RIA Novosti citando una fuente del CGRI.

Tras el ataque israelí, la República Islámica lanzó aproximadamente 1.200 misiles en respuesta.

La Resistencia Islámica de Irak informó la reanudación de las operaciones contra bases militares estadounidenses en la región.

El líder de Ansar Allah, Abdel Malik al-Houthi, anunció la disposición de los hutíes a apoyar a Irán: “Estamos totalmente preparados para cualquier evolución. Tomaremos medidas en varias direcciones ”, afirmó en el canal de televisión Al Masirah.

Qatar fue atacado por 44 misiles balísticos y ocho vehículos aéreos no tripulados durante el día, informa Asharq TV.

Los ataques contra Irán no causaron daños graves a sus capacidades de misiles y defensa, informa CNN, citando a un funcionario iraní.

"Los iraníes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, pero luego se echaron atrás, lo que llevó a la conclusión de que Teherán no quería un acuerdo", dijo Donald Trump.

Él afirmó que tiene diferentes opciones para poner fin al conflicto con Irán, que podría prolongarse o resolverse en pocos días.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que los ataques contra Irán no “sirven a los intereses del pueblo estadounidense. Esto es algo que se le impone a Irán. Nunca buscamos la guerra. Íbamos a resolver este asunto por la vía diplomática. Y esta era la exigencia de todos los países de la región y de la comunidad internacional”, declaró a Al Jazeera.

Esto fue afirmado por Estados Unidos, y creemos que es solo para favorecer los caprichos del régimen israelí. Y creo que esta guerra no serviría a los intereses del pueblo estadounidense.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, presidirá una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE sobre Irán el 01/03.

IRÁN BOMBARDEO_AFP Esta imagen satelital cortesía de Vantor, tomada y publicada el 28/02/2026, muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán. FOTO: IMAGEN DE SATÉLITE VANDOR / AFP

Nuevo gobierno

Estados Unidos busca lograr un cambio de régimen atacando a Irán, afirmó el periodista chipriota Alex Christoforou.

"Se espera que el caos y los ataques decapitadores conduzcan al colapso del régimen desde dentro. La idea siempre fue un cambio de poder", escribió en la red social X.

Antes del ataque estadounidense contra Irán, el presidente Donald Trump recibió informes que no solo contenían evaluaciones contundentes sobre el riesgo de grandes bajas estadounidenses, sino que también promocionaban la perspectiva de un cambio generacional en Oriente Medio a favor de los intereses estadounidenses, dijo a Reuters un funcionario estadounidense.

Trump recibió múltiples informes de funcionarios, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el general estadounidense Dan Caine, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El jueves, el almirante Brad Cooper, quien lidera las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente como jefe del Comando Central, voló a Washington DC para unirse a las discusiones en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca.

Un segundo funcionario estadounidense dijo que antes de los ataques, la Casa Blanca había sido informada sobre una serie de riesgos asociados con las operaciones contra Irán, incluidos ataques de represalia a múltiples bases estadounidenses en la región con misiles iraníes que podrían abrumar las defensas, así como representantes iraníes que atacan a las tropas estadounidenses en Irak y Siria.

Los expertos advierten que el conflicto en desarrollo podría tomar giros peligrosos y el primer funcionario dijo que la planificación del Pentágono no parecía garantizar el resultado de ningún conflicto.

Trump llamó a los iraníes a derrocar al gobierno, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, afirmó Nicole Grajewski, del Carnegie Endowment for International Peace.

"La oposición iraní está bastante fragmentada. No está claro qué está dispuesta a hacer la población en términos de rebelarse", dijo Grajewski.

Embed #URGENTE | Un misil impacta en Tel Aviv, Israel durante una transmisión en vivo. pic.twitter.com/lvevFNHbe2 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 28, 2026

Abas Aslani, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos para Oriente Medio con sede en Teherán, dice que es difícil imaginar perspectivas de desescalada considerando cómo Estados Unidos e Israel han consolidado aún más el nivel de desconfianza entre Teherán y Washington.

La reacción de Irán, según declaró Aslani a Al Jazeera, "va más allá de la clásica respuesta iraní de represalia del pasado". Tras el bombardeo de Irán por parte de Israel y Estados Unidos en junio del año pasado, Teherán respondió con un ataque, supuestamente telegrafiado, contra una base catarí que albergaba tropas estadounidenses.

Pero, dijo Aslani, lo que está en juego esta vez es diferente.

“No se trata solo del programa nuclear iraní y sus actividades de misiles, sino del equilibrio de disuasión y el futuro de Oriente Medio”, declaró Aslani. “Muchos aquí en Teherán creen que el resultado de esta guerra puede ser decisivo para marcar la tendencia futura en la región y la disuasión del poder entre ambas partes”.

Khamenei.jpg Ali Khamenei.

Limitar la autoridad del presidente sobre los ataques a Irán

Kimberly Halkett en Reuters:

Hay un movimiento en el Congreso para traer a todos los legisladores de regreso a Washington, si están en sus distritos, y para que haya una votación para limitar la autoridad del presidente con respecto a estos ataques a Irán.

Lo que estamos escuchando es que muchos demócratas dicen que éste es un movimiento ilegal e inconstitucional y que Donald Trump exageró los riesgos que Irán representa para Estados Unidos y que los estadounidenses comunes no quieren otra “guerra interminable”.

Otro demócrata ha dicho que el Congreso debe reunirse de inmediato para poner fin a esto.

¿A qué se refieren?

El presidente de Estados Unidos, según la Constitución estadounidense, no tiene la facultad de declarar la guerra; es el Congreso quien la tiene. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 sí permite al presidente tomar medidas, pero solo si informa al Congreso, quien debe ser informado y las tropas deben retirarse en un plazo de 60 días si esto no ocurre.

Si Estados Unidos está bajo ataque, el presidente tiene autoridad ejecutiva. Pero, una vez más, los críticos argumentan que no se ha demostrado por qué Estados Unidos estaba bajo amenaza.

