Israel y USA dicen que Ali Khamenei fue asesinado durante el ataque pero Irán niega

le dijo a : "Hasta donde yo sé, no"; y una declaración de la oficina de relaciones públicas de Khamenei calificó el informe de “guerra psicológica”.

"Por supuesto que será una gran noticia si resulta ser verdad", dijo Asadi.

El portavoz del ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel han asesinado a varios altos funcionarios iraníes, incluido el Ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria.

Fuentes israelíes estiman que la guerra con Irán durará varios días, aunque podría extenderse según la evolución de los acontecimientos. Las autoridades creen que el lanzamiento de misiles desde Irán disminuirá en 2 o 3 días, tras los ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra los lanzadores.

JAMENEI Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el sábado 28/02.

Trump pidió a las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas e invitó a los iraníes a derrocar a su gobierno una vez que terminen los bombardeos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugirió que los ataques habían matado a Khamenei y pidió a los iraníes que "salgan a las calles y terminen el trabajo".

Hay muchas señales que indicaban que Khamenei “ya no está”, dijo Netanyahu.

Él dijo que el complejo de Khamenei había sido destruido y que los comandantes de la Guardia Revolucionaria y los altos funcionarios nucleares también habían sido destruidos.

Los medios iraníes dijeron que el yerno y la nuera de Khamenei murieron en los ataques.

Embed I am an Iranian and this is the best day of my life.

The dictator, the killer, Ali Khamenei is dead. pic.twitter.com/FY3KarYRIb — ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) February 28, 2026

Una bio

Alí Hoseiní Jamenei o Khamenei, nació en Mashhad, el 19/04/1939; y desde 1989 fue líder supremo de Irán.

Previamente él se desempeñó como 3er. Presidente de Irán entre 1981 y 1989, durante la larga guerra con Irán Irak, tiempos en los que desarrolló estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)

La familia Jamenei o Khamenei es originaria de la ciudad de Khamaneh, en el este de Azerbaiyán.

Él estudió en una 'hawza' de su ciudad natal y luego se estableció en Qom, en 1958, donde asistió a las clases de Ruhollah Jomeiní o Khomeini.

Jamenei o Khamenei se involucró en la oposición a Mohammad Reza Pahleví, el sha de Irán, y fue arrestado 6 veces antes de ser exiliado durante 3 años.

Él fue una figura fundamental en la Revolución iraní (1978-1979) y la creación de la República Islámica de Irán.

Él fue objetivo de un intento de asesinato que le paralizó el brazo derecho.

El clérigo fue / es el jefe de Estado de Irán, el comandante en jefe de sus fuerzas armadas y su poder le permitía / permite emitir decretos y tomar decisiones finales sobre las principales políticas del gobierno en economía, medio ambiente, política exterior y planificación nacional en Irán.

Como líder supremo, Jamenei / Khamenei tiene / tenía control directo o indirecto sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno, así como sobre el ejército y los medios de comunicación.

Todos los candidatos a la Asamblea de Expertos, a la Presidencia y al Majlis (Parlamento) son / eran examinados por el Consejo de Guardianes, cuyos miembros son / eran seleccionados directa o indirectamente por el Líder Supremo.

Hubo casos en que el Consejo de Guardianes revocó una prohibición después de que Jamenei / Khamenei le ordenara hacerlo.

Embed More celebrations in Tehran following Khamenei's death. pic.twitter.com/CYYf8IgPHA — Open Source Intel (@Osint613) February 28, 2026

Bajo su liderazgo, Irán

apoyó a la coalición 'Eje de la Resistencia' en la guerra civil siria,

sostuvo a un bando durante la guerra civil iraquí,

lo mismo en la guerra civil yemení y

en la guerra de Gaza,

así como respaldó a Rusia durante la guerra ruso-ucraniana.

Crítico de Israel y del sionismo, él sobrevivió a protestas importantes:

las protestas de Qazvin de 1994,

las estudiantiles de 1999,

las electorales de 2009,

las protestas de 2011-2012,

las protestas de 2017-2018,

las huelgas generales y protestas de 2018-2019,

las protestas de 2019-2020,

las protestas de 2021-2022,

las protestas de Mahsa Amini y

las protestas de 2025-2026.

Periodistas, blogueros y otros han sido encarcelados en Irán por insultar a Jamenei / Khamenei, a menudo acusados de blasfemia.

Embed The fearless presence of @khamenei_ir in a traditional public gathering permanently shattered the delusional lies that paid pundits have been pushing.



Time to wake up and admit that #Iranians_never_surrender



Stand on the right side of history and #Never_Threaten_Iran pic.twitter.com/PgYntoISra — Javad Zarif (@JZarif) July 6, 2025

Sus sentencias han incluido azotes y penas de prisión; algunos han muerto bajo custodia.

Respecto al programa nuclear de Irán, Jamenei / Khamenei emitió una 'fatwa' en 2003 prohibiendo la producción, almacenamiento y uso de todo tipo de armas de destrucción masiva. Sin embargo, luego respaldó el programa atómico iraní.

El líder supremo liderando el rezo del viernes. /Foto:AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR Alí Khamenei en oración de los viernes.

Claves

##El 27/06/1981, mientras Jamenei / Khamenei regresaba del frente, fue a la mezquita Aboozar según su horario del sábado. Tras la primera oración, dio una conferencia a los fieles que habían escrito sus preguntas en papel. Mientras tanto, un joven que pulsó un botón puso una grabadora acompañada de papeles sobre el escritorio frente a Jamenei. Al cabo de un minuto, la grabadora empezó a silbar y de repente explotó. "Un regalo del Grupo Furqan a la República Islámica" estaba escrito en la pared interior de la grabadora. El tratamiento de Jamenei duró varios meses y su brazo, cuerdas vocales y pulmones resultaron gravemente dañados.Quedó herido en forma permanente y perdió el uso de su brazo derecho.

##Tras el asesinato en agosto del presidente Mohammad Alí Rayaí, Jameneí fue elegido para sucederlo por una mayoría abrumadora en elecciones celebradas en octubre, convirtiéndose en el primer clérigo en ocupar el cargo.

##En su discurso de investidura, Jameneí se comprometió a eliminar "las desviaciones, el liberalismo y el izquierdismo influido por Estados Unidos". El nuevo régimen se enfrentó a la enérgica oposición de distintos sectores, tanto pacífica como violenta (con asesinatos, guerra de guerrillas e insurrecciones). Tanto antes como durante la presidencia de Jameneí / Khamenei, la represión estatal fue brutal a lo largo de la década de 1980, asesinando a miles de integrantes de los grupos insurgentes, a menudo juzgados sumariamente por los tribunales revolucionarios.

##Tras la expulsión del ejército iraquí de Irán en 1982, Jameneí fue junto al primer ministro Mir-Hosein Musaví uno de los principales opositores a la decisión del ayatolá Jomeini / Khomeini de contraatacar invadiendo el territorio iraquí. Aquel año, él sobrevivió a un intento de golpe militar.

##En 1989, tras ser forzado a renunciar a su puesto el gran ayatolá Hosein Alí Montazerí por haber criticado las ejecuciones en las cárceles, Jomeini / Khomeini designó a Jameneí /Khamenei como director de la plegaria pública de los viernes en Teherán.

##La noción de la tutela de un alfaquí o jurista islámico (en persa, 'vali-e faqih') sobre el gobierno había sido desarrollada por el ayatolá Jomeini / Khomeini en una serie de conferencias publicadas después en forma de libro. La Constitución de Irán denomina como «Líder», «Guía» o «Caudillo» (en persa 'rahbar') al alfaquí que ejerce dicha tutela sobre el gobierno islámico, función que fue desempeñada por el propio ayatolá Jomeini / Khomeini desde el triunfo de la revolución islámica hasta su muerte, el 03/06/1989. Un día después, la Asamblea de Expertos del Liderazgo designó a Alí Jameneí /Khamenei (por mayoría de 2/3) para ocupar el cargo, pese a que no era un 'marja' (exigencia constitucional que se ignoró, ni siquiera era ayatolá), y rechazó la formación de un directorio de 3 personas (los ayatolás Meshkiní, Musaví Ardabilí y Jameneí), así como el Liderazgo del gran ayatolá Mohammad Reza Golpayganí.

##Jamenei / Khamenei continuó la política de Jomeini / Khomeini de "equilibrar a un grupo contra otro, asegurándose de que ningún bando gane demasiado poder". Pero durante más de 3 décadas ubicó a muchos leales en las principales instituciones de Irán, creando una «estructura paralela» en cada una de las instituciones del país. Con el diario del lunes, fue un error.

